19/45

In Friuli-Venezia Giulia si produce l'Asìno PAT. Si fa in Val D'Arzino, nella pieve di Asio. Esiste in due tipologie: morbido e classico. Viene prodotto con latte vaccino intero, sia crudo che termizzato. La caratteristica di questo formaggio è la maturazione per immersione nelle salmuerie, salamoie fatte con latte, panna d'affioramento e sale. “Nelle vasche queste salamoie non vengono mai cambiate. Sono rigenerate con il latte stesso da cui viene fatto il formaggio. Ci sono salamoie che hanno 200 anni, conservate in tini di legno” (foto: Antonio Fracchiolla)