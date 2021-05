Regali per la festa della mamma 5 idee per chi festeggerà a distanza

Molti italiani festeggeranno il 9 maggio lontani dalla propria mamma a causa delle restrizioni anti Covid. Ecco qualche idea regalo per celebrare la ricorrenza anche a distanza Condividi:

Domenica 9 maggio molti italiani non potranno festeggiare con le loro madri la festa della mamma. Nonostante la distanza, però, è possibile donare un regalo unico e originale per far sentire il proprio affetto e la propria “vicinanza”. Ecco allora 5 idee per festeggiare a distanza.

Scrivere una lettera Comprate una bella carta da lettere, magari a fantasia. Prendete una penna e mettete nero su bianco l'affetto e le emozioni che provate per la vostra mamma. In un'epoca in cui la tecnologia è grande protagonista delle nostre vite, in cui ci si parla attraverso uno schermo senza riuscire però ad esprimere i propri sentimenti, una lettera profonda e sentita, scritta a mano, è una bella idea per sorprendere la mamma e magari per farle scendere una lacrima di commozione.

@Unsplash

Video montaggio

Esistono moltissime app anche per principianti che consentono di montare foto e video. Visto che le gallery degli smartphone sono piene di clip e di scatti, perché non metterne insieme alcuni, incorniciati da una bella musica? Immagini del passato, abbracci, baci, foto con figli e nipoti. E magari registrate un video per concludere degnamente il filmato, nel quale esprimete il vostro affetto e i vostri sinceri auguri.

Una festa virtuale a sorpresa approfondimento Festa della mamma: quando nasce e perché si celebra la ricorrenza In questo periodo così difficile, le sorprese sono in grado di sollevare un po' l'umore. Un'idea per far felice la propria madre è quella di radunare virtualmente amici e parenti della festeggiata in una videochiamata collettiva. Questa è l'occasione perfetta per invitare vecchi amici che magari la mamma non ha modo di frequentare spesso e che sarà lieta di ritrovare. Pranzo o cena Ordinate a domicilio un pranzo o una cena con i fiocchi, scegliendo i piatti preferiti di vostra madre. Qualcosa di particolare, senza dimenticare un dolce che coccoli la festeggiata. Attività e portali dove ordinare a domicilio ce ne sono in abbondanza. Vedere arrivare il fattorino con il pranzo/cena a domicilio sarà una bella sorpresa, alla quale potrete aggiungere un biglietto di auguri personalizzato.

@Unsplash