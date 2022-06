ITA Airways, voli Italia Brasile: l'intervista a Pierfrancesco Carino

Niente più coincidenze da dover prendere o lunghe attese in aeroporto da dover fare. Da oggi chi vuole visitare il Brasile, può farlo utilizzando la nuova tratta diretta di ITA Airways, che collega Roma Fiumicino a San Paolo. ascolta articolo Condividi

Il Brasile non è mai stato così vicino. Il merito è della nuova tratta di ITA Airways che collega l’Italia al Brasile con cinque frequenze settimanali – il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato – e che diventeranno giornaliere dal primo agosto. “L’obiettivo è quello di aumentare la connettività di ITA Airways da e per l’Italia sulle destinazioni intercontinentali – spiega a Sky tg24 Pierfrancesco Carino, direttore Vendite internazionali di ITA – Dal Brasile si raggiunge Roma Fiumicino comodamente e da lì, che rappresenta il nostro hub, è possibile recarsi in 63 destinazioni in tutto il mondo, di cui 22 in tutta Italia”. Collegamenti che vanno a rafforzare tra i due Paesi un rapporto già convalidato nel tempo. Il Brasile non è solo tra le mete di vacanza per eccellenza scelte dagli italiani, ma anche un importante mercato per il traffico business e cargo.

La nuova tratta ITA Airways Italia-Brasile “All’interno del piano industriale abbiamo pensato al Brasile come destinazione significativa, in primo luogo per la corposa comunità italiana presente in sud America – dichiara il direttore Carino – I voli di ITA Airways sono una fonte di connessione tra le due culture e i due Paesi, coprono tutti i segmenti di clientela, come chi viaggia per business. Una connettività che agevola gli scambi commerciali tra le due nazioni e che permette anche di promuovere il turismo nel nostro Paese”. E per chi non si ferma a San Paolo, ma desidera visitare altre mete brasiliane? “ITA ha sviluppato dalla propria nascita – a ottobre 2021 – già 25 partnership con linee aree, dando la possibilità ai nostri passeggeri di raggiungere più di 300 destinazioni”. Tra queste c’è anche la AZUL Linhas Aéreas Brasileiras. L’accordo di codeshare offre ai passeggeri la possibilità di raggiungere da San Paolo otto località all’interno del Paese.

L’attenzione alla sostenibilità Il tutto all’insegna della sostenibilità, con aeromobili di ultima generazione: gli Airbus 350, dotati di 334 posti, di cui 33 in business class e 39 in comfort economy. “Sono sostenibili a livello ambientale ed economico. Consumano il 25% di carburante in meno rispetto agli aeromobili medi e hanno emissioni di carbonio molto inferiori”, merito dei materiali con cui sono realizzati, che permettono una riduzione del peso. Il futuro di ITA è, però, ancora più verde. La compagnia italiana, infatti, ha l’obiettivo di raggiungere il 75% di aeromobili di ultima generazione entro il 2025.

Il made in Italy Non solo attenzione all’ambiente, ma anche alla cura dei dettagli. “ITA Aiways è la compagnia di bandiera italiana e come tale è ambasciatrice del made in Italy nel mondo”, spiega Pierfrancesco Carino. A partire dalle uniformi, firmate Brunello Cucinelli, “che rappresentano l’eleganza e l’italianità nel mondo” e dagli interni, firmati dal designer Walter De Silva. Differenti chef si avvicenderanno, invece, per offrire ai passeggeri assaggi della cultura gastronomica italiani. Primo tra loro, è Enrico Bartolini, che ha studiato il nuovo catering di bordo.