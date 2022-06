Gay Pride, strade piene per la manifestazione a San Paolo del Brasile

Il Gay Pride 2022 a San Paolo, in Brasile, è stato il più grande del mondo. I dati parlano chiaro, le immagini pure. Più di due milioni di persone hanno occupato la lunghissima Avenida Paulista per la sfilata durata tutta la giornata, come mostra il video realizzato dalla Polizia di San Paolo con un drone. La folla dei cittadini ha letteralmente invaso le strade della metropoli brasiliana come un fiume in piena. Un fiume colorato di persone che hanno ballato e cantato per ore. Non sono mancati momenti di tensione. I partecipanti alla 26esima edizione del Gay Pride in Brasile hanno marciato ripetendo slogan contro il Governo del presidente Jair Bolsonaro, che ha più volte espresso posizioni omofobiche.