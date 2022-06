Leonardo, Michelangelo e il Colosseo. Libri per bimbi da 3 a 14 anni

Charlie non solo continua a trasformarsi in animali completamente a caso, ma il lavoro di suo padre è a rischio, e tutta la sua famiglia potrebbe doversi trasferire dalla zia Brenda (che ha diciassette gatti e una gamba di legno). Come se non bastasse lui è diventato un piccione e non riesce più a tornare umano!

Sapevi che tutta la pietra usata per costruire il Colosseo pesa come millenovecento aerei di linea? Che una volta l'arena è stata allagata per ospitare una battaglia navale? Che nel Medio Evo era considerato un posto adatto a evocare i demoni? E che a un certo punto lo hanno trasformato in un deposito di letame?

Dynamo Camp 2022

PARTE LA SUMMER OF NERF 2022 E #SCATENAILDIVERTIMENTO

Nerf dona a Dynamo Camp i blaster Super Soaker per aggiungere un tool divertente all’interno della Terapia Ricreativa praticata in acqua. Ma non solo, finita la scuola e iniziata l’estate, partono le selezioni per l’attesissima Nerf Challenge 2022: la finale per il titolo di Campione italiano il 16 luglio a Rimini.

Ogni anno, solo in Italia, sono più di 10mila i minori affetti da patologie gravi o croniche. Permettere ai bambini con disabilità di cimentarsi in attività con attrezzature accessibili e ideali per far divertire tutti in sicurezza, garantisce benefici unici: ragazzi e ragazze, e di riflesso anche le rispettive famiglie, sperimentano nuovi stimoli in un momento di gioco e spensieratezza. È proprio con questo intento che i Super Soaker, i blaster Nerf ad acqua, diventano uno strumento di divertimento e inclusione per i tantissimi ospiti della magnifica sede Dynamo Camp di Limestre (Pistoia), un’oasi attrezzata di oltre 900 ettari affiliata al WWF. I blaster Nerf, infatti, per tutta l’estate 2022 verranno utilizzati nelle attività di Terapia Ricreativa in piscina che la Fondazione Dynamo Camp Onlus pratica da oltre 15 anni. Parte così la Summer of Nerf 2022, l’hashtag ufficiale è #ScatenaIlDivertimento: genitori e figli potranno condividere così i loro momenti memorabili ed esilaranti con i blaster Nerf su tutti i social network sostenendo nel contempo l’iniziativa targata Super Soaker in favore di Dynamo Camp. Le selezioni sono già in corso nei migliori negozi di giocattoli della Penisola, la finalissima è prevista sabato 16 luglio: in ballo l’ambito titolo di Campione italiano. Sarà uno degli appuntamenti principali di Joy Rimini, il festival dell’estate previsto dal 14 al 17 luglio e dedicato alla cultura pop, al gioco in tutte le sue forme, al mondo del fumetto e al fenomeno cosplay. Le special guest della finalissima, oltre ai fortunatissimi qualificati della Nerf Challenge, saranno proprio alcuni bambini di Dynamo Camp che con le loro famiglie vivranno una giornata all’insegna di amicizia, divertimento e inclusione grazie al gioco, un linguaggio universale che accomuna e unisce.