Viaggi sicuri e Covid: come ottenere il rimborso del biglietto

Viaggiare in aereo continua a essere una delle soluzioni preferite da molti turisti. Quali sono le norme anti-Covid da rispettare quando si parte? Ma soprattutto in che modo poter chiedere un rimborso in caso di contagio o di annullamento del volo? A queste e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri.

A cambiare nell’ultimo anno e mezzo non sono state solo le nostre abitudini di vita, ma anche il modo di viaggiare a cui tutti siamo stati abituati prima che scoppiasse la pandemia. Prenotare un viaggio è oggi più impegnativo, poiché i fattori da prendere in considerazioni sono molteplici, dalla sicurezza alla situazione epidemiologica del Paese o della Regione che intendiamo visitare, fino alle misure anti-Covid da adottare negli spostamenti e sul luogo raggiunto.

Le norme di comportamento anti-Covid da adottare in aereo

Tra i mezzi di trasporto preferiti da molti turisti continua a esserci l’aereo. Chi viaggia è opportuno che si tenga aggiornato in merito alle normative in vigore nel Paese di destinazione e alle linee guida nazionali o internazionali da rispettare sui velivoli. Deve indossare correttamente la mascherina in aeroporto e per tutta la durata del volo, e rispettare alcune buone norme anti-contagio, come: