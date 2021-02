"Era il 1949 e Marshall McLuhan raccontava un aneddoto che ancora oggi sembra quasi una barzelletta: una mamma porta in giro il suo bambino con il passeggino, quando incontra una sua cara amica che le chiede: 'Fammelo vedere, che meraviglia!'. E lei, subito, di rimando: 'E non lo hai visto in fotografia!'".

Nella nuova puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri, Ferdinando Scianna racconta anche questo episodio per spiegare come è cambiato il rapporto tra parole e immagini negli ultimi decenni.



"È un enorme ribaltamento di carattere culturale - spiega uno dei maestri della fotografia internazionale durante il podcast - ed è già accaduto più di settant'anni fa". Insieme a Scianna, il nuovo episodio della serie di Sky TG24 ospita una delle scrittrici italiane più lette e apprezzate, Silvia Avallone, che nel suo ultimo romanzo ("Un'amicizia") indaga proprio il rapporto tra parole e immagini.