Cosa piantare nell'orto nel mese di ottobre

Il mese di ottobre col suo clima mite è propizio per la semina di ortaggi a ciclo breve e per preparare il terreno per l'inverno

Gli appassionati della coltivazione, dai professionisti fino ai dilettanti, sapranno che l'autunno è un momento cruciale per sistemare i campi prima dell'arrivo delle temperature fredde. Molte piante non resistono alle gelate e quindi il mese di ottobre è fondamentale per iniziare il lavoro di copertura delle semine che devono portare frutto nei mesi a venire. Oltre alle varietà invernali, come aglio e cipolle, in questo periodo è possibile dedicarsi ai legumi e alle specie orticole che crescono in fretta, da raccogliere prima dell'arrivo del freddo.

È semplicissimo piantare e fare crescere l'insalata; coltivarla nel proprio orto regala la soddisfazione impagabile di mangiare una verdura fresca e non trattata. Ad ottobre via libera a lattughe da taglio, indivia, scarola, rucola, valeriana, cicoria da taglio che si piantano in Luna calante e crescono in fretta. Da proteggere con un telo da sbalzi termici improvvisi. Gli spinaci Le prime due settimane di ottobre sono le ultime utili per seminare gli spinaci che si possono piantare già da metà settembre. I semi necessitano di terreno lavorato e smosso fino a venticinque cm di profondità. I semi vanno impiantati con la Luna calante che dovrebbe favorire lo sviluppo delle foglie su quello di fiori e semi. Le barbabietole rosse La semina di questa varietà, da distinguere da quella da zucchero che è propriamente da campo, inizia tra marzo e giugno ma si protrae almeno fino ad ottobre. Per diminuire i tempi della germinazione, è utile ammorbidire i semi in acqua. Con la barbabietola rossa occorre avere pazienza perché cresce bene con la temperatura mite ma in autunno impiega più tempo per rivelarsi.

La rucola Questa pianta erbacea cresce meglio in presenza di un terreno argilloso e calcareo. Prima di piantare i semi, occorrerà smuovere bene il suolo e ripulirlo da eventuali erbacce infestanti. Alla semina, che è possibile anche in ottobre in quanto la pianta resiste bene alle temperature più fredde, seguirà una buona irrigazione del terreno, almeno in fase iniziale. Successivamente al terreno penseranno le piogge. L'aglio Come la cipolla, l'aglio resiste a temperature anche molto fredde, inferiori e prossime allo zero, giungendo alla sua crescita ottimale quando fuori la temperatura è tra i dieci e i venti gradi. Piantare l'aglio è semplice: basterà sfruttare un bulbo e posizionarlo non troppo a fondo nel terreno senza irrigare troppo perché avrà bisogno delle sostanze nel terreno per sviluppare ottimamente.