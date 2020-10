I Peanuts compiono 70 anni. Storia e curiosità su Charlie Brown e soci

Da Snoopy a Linus, da Patty a Woodstock. I personaggi nati dalla matita di Charles Monroe Schulz hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dei fumetti e non solo. Le strisce sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2.600 giornali, in 75 Paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori

Il 2 ottobre 1950 viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti dei Peanuts, scritta ed illustrata da Charles Monroe Schulz. Settant'anni fa Charlie Brown, Patty e Snoopy fanno la loro comparsa su sette quotidiani statunitensi e da allora in poi saranno destinati a entrare nella storia. La striscia dei Peanuts andrà in stampa per mezzo secolo, fino quando Schulz dismette la matita dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al colon. Morirà il 13 febbraio 2000. I Peanuts sono stati pubblicati in oltre 2.600 giornali in tutto il mondo e raggiungono 355 milioni di lettori in 75 Paesi e 21 lingue diverse. Ecco alcune curiosità su una delle opere pop che hanno lasciato un segno indelebile nel Novecento.

Già presente in Li’l Folks, Charlie Brown è inizialmente il personaggio principale dei Peanuts. Ma sin dalle prime strisce del 1950 nella serie sono presenti anche Shermy, Patty e Snoopy. Shermy è il primo personaggio a parlare nei Peanuts nella striscia del 2 ottobre 1950. Amico di Charlie Brown, apparirà per l’ultima volta nel 1977. Col passare degli anni, Schulz ha man mano aggiunto altri soggetti di spessore: Violet e Schroeder arrivano nel 1951, Lucy e Linus nel 1952. Nel 1954 è il turno di Pig-Pen e nel 1959 di Sally, la sorellina di Charlie Brown. Tocca poi a Frieda (1961). Il 1966 è un altro anno cruciale della striscia, quando dalla matita di Schulz vengono fuori Woodstock l’uccellino giallo, amico di Snoopy, e Piperita Patty. Nel 1968 spunta Franklin, nel 1971 Marcie, nel 1973 Replica, nel 1975 Spike e nel 1978 Eudora.

È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo “Peanuts” – insieme ad altri nove nomi alternativi – al Syndacate. Schulz non digerirà mai le sue “noccioline”. “Non mi piace nemmeno la parola - dirà a più riprese -. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità”.

Dal 1947 al 1950, Schulz scrive Li’l Folks (in italiano “personcine”), una sorta di prequel di Peanuts (in italiano “noccioline”). Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distributore di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quello di altri due titoli già pubblicati.

Charlie Brown, Linus e Snoopy

leggi anche

I Peanuts in mostra a Londra

Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si ritrova costantemente in situazioni beffarde: dall’albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell’amore non corrisposto dalla “ragazzina dai capelli rossi”? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al Grande Cocomero. Un’altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Il contrasto tra il beagle che vive in un mondo di fantasia e il suo padrone costretto a fare i conti con le difficoltà e le sconfitte del quotidiano è uno dei temi principali della serie di Schulz.

I Peanuts in Italia e il Grande Cocomero



I Peanuts arrivano in Italia nel 1963, a distanza di 13 anni dal loro debutto americano. A pubblicarli nel nostro Paese è la Milano Libri, casa editrice di Giovanni Gandini e della moglie. Lo stesso Gandini, nel 1965, convinto dal successo dell’esordio italiano dei Peanuts, fonda la rivista Linus, che prende il nome proprio dall’amico di Charlie Brown e che ospiterà le strisce di Schulz oltre alle opere di altri influenti fumettisti europei e americani. Fu Oreste Del Buono, direttore di Linus dal 1971 al 1981 e dal 1995 al 2003, a tradurre “Great Pumpkin” (la “Grande Zucca”) un personaggio a cui Linus si rivolge ogni anno in occasione di Halloween, con l'espressione "Il Grande Cocomero", di per sé non letteralmente corretta, ma forse più adatta al pubblico italiano. Il termine è entrato nell'immaginario collettivo italiano, tanto da diventare il titolo di un film di Francesca Archibugi nel 1993.