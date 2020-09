18/18 ©Ansa

"Disegno per raccontare storie, disegno per professione, disegno per gioco, disegno per passione: insomma praticamente disegno perché appartengo al genere umano e non ne posso fare a meno". Questa è la descrizione che il maestro fa della sua vocazione che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti mondiali del fumetto