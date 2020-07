4/15 ©Getty

Corto Maltese è un eroe atipico rispetto alla tradizione, lo stesso Pratt gli mette in bocca queste parole: "Non sono un eroe, mi piace viaggiare e non amo le regole, ma ne rispetto una soltanto, quella di non tradire mai gli amici. Ho cercato tanti tesori senza mai trovarne uno, ma continuerò sempre, potete contarci, ancora un po’ più in là…"