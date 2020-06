Monopattini elettrici a Milano: quali sono i servizi di sharing

Dopo qualche incomprensione iniziale, a Milano i monopattini in sharing possono finalmente circolare, a patto che restino nelle Zone 30, cioè con limite a 30 chilometri orari, e nelle aree pedonali, a meno che non sia espressamente vietato

La rivoluzione della mobilità urbana tramite i monopattini elettrici ha portato anche nuove regole, a cui doversi attenere, specie dopo un periodo iniziale di grande confusione nella gestione di questi nuovi strumenti. Per poter girare per la città con i monopattini in sharing le regole previste dal DL Milleproroghe che ne ha stabilito limitazioni e sanzioni, valide dal 1 marzo 2020: Tutti i monopattini elettrici devono avere una potenza massima istantanea di 0.50 KW;

Il limite di età minimo è di 14 anni per la guida dei monopattini elettrici;

Se minorenni, i conducenti hanno l’obbligo di utilizzare il casco protettivo;

La circolazione dei veicoli è consentita nelle aree pedonali, strade urbane con limite di 50 km/h e su strade extraurbane, purché in queste ultime sia presente già una pista ciclabile;

Il limite di velocità per i monopattini rimane a 25 Km/h, che scende fino a 6 km/h nelle aree pedonali;

È proibito trasportare sul monopattino altre persone, oggetti o animali;

Obbligo di tenere entrambe le mani salde sul manubrio durante la guida, salvo quando viene segnalato il cambio di direzione di marcia;

Obbligo di indossare giubbotti riflettenti durante la circolazione notturna;

Obbligo di procedere in fila indiana in caso di circolazione di gruppo;

Obbligo di sistema di illuminazione anteriore e posteriore sul mezzo.

Sanzioni Il monopattino noleggiato rientra nella piena responsabilità del conducente in prima persona, e se non vengono rispettate le regole, o se il veicolo non è omologato, si incorre in sanzioni che vanno dai 50 ai 200 euro, ma che possono salire fino a 800 euro con confisca e distruzione del veicolo in caso, per esempio, di circolazione con monopattini non omologati. Funzione come il car sharing Come il car sharing, anche i servizi di monopattini in sharing, funzionano nello stesso modo: si scarica l'app, che sarà possibile utilizzare dopo la registrazione al servizio di ogni operatore. I costi sono praticamente identici tra i vari fornitori di servizi per cui usufruire di un servizio rispetto a un altro dipende solamente da tre fattori: copertura della zona servita, facilità d’utilizzo dell’app e quantità di monopattini elettrici disponibili nella flotta. Una volta terminato l’uso del veicolo, lo si può parcheggiare a Milano in uno dei 32.000 stalli per la sosta delle biciclette, disponibili in tutta la città. Il geofencing permette ai monopattini elettrici di operare solo nella zona che vedete evidenziata all’interno di ciascuna app e quindi se il parcheggio o il fine noleggio risulta dalla mappa in un'area non servita dall'operatore scelto, quest'ultimo dovrà recuperare il mezzo. In questo caso, è a carico di colui che ha usufruito del noleggio la spesa di recuperò che viene accreditata direttamente sul metodo di pagamento fornito. Il servizio di sharing non ha limiti di tempo, infatti, è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Noleggiare un monopattino a Milano Non è per niente complicato ed è molto simile a come si fa nel resto d’Italia o d’Europa. Si possono scegliere gli operatori tramite app, disponibile per Android e iOS, a cui ci si può iscrivere fornendo i propri dati personali. Dall'app verrà chiesto di inserire i dati della carta di credito o del conto PayPal che si vuole utilizzare per il noleggio del monopattino. Una volta terminata l'iscrizione, sull'app verrà visualizzata una mappa interattiva con la copertura del servizio e i monopattini disponibili nelle zona scelta. A differenza del car sharing, spesso non è possibile prenotare la corsa in anticipo ma bisogna raggiungere fisicamente il monopattino, scansionare il QR code o il codice seriale presente sullo stesso e seguire le istruzioni per attivare il noleggio del veicolo. Una volta terminato il viaggio, basterà chiudere il noleggio tramite app e parcheggiare il monopattino elettrico in uno degli stalli per bici, o in mancanza, a lato strada, tranne dove sia espressamente vietato. Quanto costa I prezzi sono pressoché identici per tutti i servizi di monopattini elettrici a noleggio. Il prezzo per lo sblocco del monopattino è di 1 €, mentre per ogni minuto di utilizzo la cifra è di 15 centesimi di euro. Non sono previsti costi per il parcheggio di questi veicoli, ma diversi operatori offrono pacchetti in abbonamento, che variano da fornitore a a fornitore. C'è quindi la possibilità di pagare una somma in anticipo per poter usufruire del servizio per un certo numero di chilometro, corse o minuti del servizio a noleggio. Il costo dello sblocco e del noleggio di monopattini sharing risulta più oneroso del costo del noleggio previsto per le biciclette, anche quelle a pedalata assistita.