Coronavirus Italia, bonus bici e monopattini sarà fino a 500 euro

Il bonus per l’acquisto di una bici o di un monopattino potrebbe arrivare fino a 500 euro. A dirlo è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un’audizione alla Camera. "E' allo studio e in dirittura d'arrivo il riconoscimento di un buono di mobilità alternativa, per città metropolitane e aree urbane con più di 50mila abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di biciclette, monopattini". Le misure serviranno a spingere verso una nuova mobilità, indispensabile per gestire la fase 2 dell'emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE ), soprattutto nelle città.

Bonus non sarà calcolato in base al reddito

La ministra De Micheli ha così confermato quello già emerso in questi giorni. Il bonus non verrà calcolato per soglie di reddito: ci sarà un rimborso dopo l'acquisto. “Ai comuni daremo soldi e regole per realizzare piste ciclabili temporanee, dove potranno circolare solo due ruote non a motore”, aveva annunciato il ministro in un’intervista a Repubblica.