13 nuovi libri per bambini da 3 a 11 anni: mostri, draghi e Lupin

Libri per bambini di 3 anni L' ammiraglio si è preso il cielo di Marianna Balducci Editore: Edizioni Clichy Un avido ammiraglio si mette in testa di rubare l'impossibile: il cielo. E così comincia: ripiega le nuvole, cuce i fulmini a punto croce, spegne i tramonti con un interruttore. In un attimo, ecco fatto: il cielo è tutto suo, è rimasto solo il vuoto, e ognuno sente la mancanza dei tramonti, delle nuvole, persino dei temporali. Ma poi, nel grande foglio bianco, un bambino nota un piccolo squarcio.

Libri per bambini di 4 anni Casimiro e la cacca della mucca di Sebastiano Zanetello Editore: Ape Junior Un giardino incolto potrà rifiorire con l'aiuto di una mucca speciale e della sua...cacca? Filastrocca leggera e sorprendente con uno sfondo ecologista.

Libri per bambini di 5 anni I segreti del sistema solare di Rosie Dickins Editore: Usborne Riusciremo ad arrivare su Marte? Quanto peseremmo su Giove? Un incredibile viaggio alla scoperta del Sistema Solare e dei suoi segreti, dalle temperature estreme del Sole a quelle gelide dei pianeti più remoti, dalla Luna agli altri satelliti.

Libri per bambini di 6 anni Delitto e castoro. L'investigatto vol.2 di Pierdomenico Baccalario Editore: HarperCollins Italia Che un terribile odore di marcio al porto! La famiglia Pinne Gialle è stata trovata sul fondo della vasca d'oro... Un vero delitto a sangue freddo! L'Investigatto si confronta con il corvo del reato, sfugge ai paperazzi e si concentra sulle prove.

Le più paurose storie di mostri di Valentina Camerini Editore: Gribaudo Una raccolta di storie in cui i protagonisti sono le creature mostruose più spaventose di tutti i tempi. Solo i bambini coraggiosissimi possono leggere questo libro...

Libri per bambini di 7 anni Il distillato della felicità. Un miracolo a Milano di Teresa Mattei Editore: Salani Nella Milano del dopoguerra il professore di chimica Genuino Tranquilli durante un esperimento distilla le essenze legate alla vita cittadina e le riversa in un bottiglione che contiene un gas speciale, chiamato 'Stranattivo'. Un giorno però un uccellino entrato nel suo laboratorio becchettando qua e là sprigiona il gas che si diffonde per la città e riduce istantaneamente in polvere tutto il denaro contante! Adesso tutto è capovolto: le auto non valgono più nulla e le biciclette diventano preziose, i milionari non sanno come procurarsi il cibo e chi ha un orticello si sente il vero ricco...

Caccia al tesoro di Zanna Davidson Editore: Usborne Giulia e Astra sono alla ricerca del Calice d'Argento che, secondo una leggenda, permette di vedere il futuro. Per impossessarsene devono completare il Labirinto del Tesoro prima dello scadere del tempo. Ce la faranno?

Libro per bambini di 8 anni Il ragazzo che coltivava i draghi di Andy Shepherd Editore: Gribaudo Immagina se potessi far crescere draghi... nel tuo giardino! Noi coltiviamo draghi. E vi assicuro che causano molti più guai dei cetrioli. Ecco le cose che i cetrioli non fanno: La cacca nella colazione di papà. Chi non vorrebbe crescere un drago tutto per sé?

Il signor Conchiglia di Gianluca Caporaso Editore: Salani Abbiamo conosciuto Alan Kurdi, un bimbo di 3 anni, riverso su bagnasciuga di Bodrum. Gianluca Caporaso, con la sua grazia ha trasformato Alan in un personaggio immortale, mitologico, che viaggia per terre lontane e abissi incantati, in una fiaba poetica e avventurosa che tocca con dolcezza le corde più profonde di grandi e piccoli, e nelle parole trova la salvezza e la speranza che quella foto sembrava averci tolto.

Libro per bambini di 9 anni Un attimo soltanto di Rebecca Dautremer Editore: Rizzoli 100 microstorie in compagnia di altrettanti personaggi. Se il racconto si fa minuto e frammentato, lo sfondo si allarga e prende una dimensione spettacolare: una meravigliosa illustrazione a colori di oltre due metri di lunghezza in cui Rébecca Dautremer racconta per immagini che cosa stanno vivendo nello stesso istante quei 100 personaggi.

Libro per bambini di 10 anni Diven O'Neal e le tre monete d'oro di Moony Witcher Editore: Gribaudo Diven era già lontano e stava raggiungendo il confine del regno. Vide il cielo specchiarsi nel Lago Azzurro, un incanto che lo riportò ai ricordi di quand'era piccolo. Respirò a pieni polmoni ed entrò nella foresta per inoltrarsi in percorsi a lui sconosciuti. Fu in quel momento che estrasse un piccolo pezzo di legno dalla tasca e alitando nell'aria fredda pronunciò: «Levisalto!». Il feragico prese forma all'istante.