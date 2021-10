Libri d'autunno, 26 storie per bambini da 3 a 13 anni

Libri d'autunno, libri per tutto l'anno. 26 per la precisione dedicati ai più piccoli, dai 3 ai 13 anni. Storie antiche, ma anche nuove scoperte, romanzi della nostra letteratura e ancora la nostra Costituzione. Insomma, un'altra settimana di grandi letture! Buon viaggio!.

Dalla rabbia all'amore, dalla fattoria degli animali fino ad un cacciatore speciale, un cacciatore di nubi. E poi gli esercizi per la felicità, i cavallucci marini ormai esauriti sugli scaffali, un richiamo speciale, quello dell'orca. E ancora, una patata svogliata e un cioccolatino, Tino, in viaggio al tempo del cacao; i Vetuschi, il popolo più stupido del mondo e gli animali di Strabosco. Pronti per un viaggio su un'astronave della paura? Geronimo Stilton invece sta per partire alla scoperta della nostra Costituzione. Ma c'è anche un viaggio tra i cavernicoli Zic e Sbob e alla riscoperta dei Promessi sposi, in una versione tutta dedicata ai più piccoli.