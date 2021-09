Fioriture di settembre, il calendario completo

Le più belle e rigogliose fioriture di settembre, per vivacizzare e rendere unico il terrazzo o il giardino di casa anche con l’arrivo dell’autunno Condividi:

Ideali per riempire la casa di colore e di allegria, i fiori che sbocciano a settembre aiutano a impreziosire l’ambiente e a rendere meno sofferto l’avanzare dell’autunno. Con una pianificazione corretta e un po’ di buona volontà, il terrazzo risplenderà di luce propria e regalerà uno spazio ricco di profumo in cui rilassarsi e godersi un momento di pace e serenità. Scopriamo insieme le fioriture di settembre e le piante più indicate per decorare il balcone o il giardino in questo periodo dell’anno.

Gli Astri approfondimento Fiori e piante più belli da comprare a settembre Questi fiori, comunemente conosciuti come “settembrini”, crescono su piante cespugliose dai rami molto sottili e hanno una forma simile a quella delle margherite. I loro petali possono assumere le tonalità del lilla o del rosa, con sfumature molto tenui e delicate. Di facilissima coltivazione, gli Astri possono essere coltivati sia in vaso che in piena terra. L’Anemone Giapponese La fioritura dell’Anemone Giapponese avviene proprio a settembre, in coincidenza con la fine dell’estate. Molto semplice da coltivare, questa pianta produce fiori bianchi, rosa o lilla e cresce con facilità sia in vaso che in terra, ma privilegia le zone ombreggiate. Non è molto longeva, ma regalerà un’esplosione di fiori molto ricca, grazie alla quantità di germogli di cui dispone.

La Gaura approfondimento Cosa piantare nell’orto nel mese di settembre Perfetta per chi ama i toni pastello e vuole rendere più grazioso il terrazzo anche in autunno, la Gaura è meglio conosciuta come Fiore di Orchidea ed è caratterizzata da petali di colore bianco, con sfumature rosate che partono dal centro per ramificarsi fino all’estremità. La Gaura può fiorire tutto l’anno, sarà solo necessario procedere con l’eliminazione regolare delle parti secche o appassite. L’Erica Un fiore tipico di settembre, l’Erica sboccia infatti proprio in questo mese. Come pianta rustica, non necessita di molte attenzioni ed è facile da coltivare. I suoi fiori sono caratteristici, poiché presentano una tipica forma a campanula e hanno una colorazione che varia dal rosso al rosa. Perfetta per decorare aiuole o bordure, l’Erica può essere inoltre utilizzata anche per decorare il balcone di casa. La Cosmea Pianta con fioritura specifica a settembre, la Cosmea è tipicamente rustica e semplice da coltivare. I suoi fiori sono eleganti e i capolini hanno delle tonalità accese, che variano dal bianco fino al rosso. Il terreno in cui coltivarla non deve essere troppo organico ed è necessario evitare annaffiature abbondanti, per non rischiare di causare dei pericolosi ristagni.