Fioriture di ottobre, il calendario completo

La stagione, autunnale dall'aria fresca e frizzante, regala delle straordinarie fioriture da coltivare in terrazzo o ammirare in giardino

Il mese di ottobre non è solo quello delle foglie che cadono, come erroneamente si può pensare. I primi freddi e il sole tiepido sono perfetti per godere dei fiori che sbocciano vigorosi e colorati proprio in questa stagione. Alcuni, come le dalie, producono le ultime fioriture; altre piante, invece, sviluppano il loro naturale splendore proprio adesso. Ecco un elenco delle varietà più belle da acquistare per popolare gli spazi domestici di naturale bellezza.

Questa specie che si caratterizza per i fiori blu tendenti al viola, vede il suo periodo di massimo splendore tra settembre ed ottobre. Non gradisce il sole pieno, per questo l'autunno è senz'altro la sua stagione migliore.

I fiori di questa pianta sono alti e provvisti di foglie alla base, hanno la caratteristica forma “a tromba” come i gigli ma sono naturalmente dotati di una sfumatura di colore più intensa che va dal bianco al rosso. I boccioli cominciano a manifestarsi a fine estate e fioriscono in autunno, alcuni anche fino a dicembre e gennaio.

Dalia

Si tratta di una pianta originaria del Messico diffusa praticamente ovunque per la bellezza dei suoi fiori, tutti diversi tra loro a seconda delle varietà, che fino ad ottobre colorano le aiuole con tonalità sgargianti: dal bianco, al rosa, all'arancio, fino al fucsia, al rosso, al viola.

Hybiscus

Si tratta di una pianta tropicale che ha origine nel Pacifico dove raggiunge dimensioni notevoli. Dove il clima è mite, la cosiddetta “rosa della Cina” fiorisce anche in vaso ma col primo freddo è consigliabile proteggerla e spostarla in una posizione dove può godere dei raggi del sole.

Lantana

Questa pianta, usata per abbellire balconi e giardini, comincia a riempirsi di fiori in estate mantenendo le sue chiome colorate rigogliose senza interruzioni fino ad ottobre. Detta anche gelsomino azzurro per via dei petali blu-azzurri, non necessita di particolari cure e per questo è parecchio diffusa.

Nerina

La fioritura della Nerina coincide con la fine dell'estate, inizia a settembre ed ottobre e prosegue tra novembre e dicembre. I fiori di questa pianta sono di colore rosa molto intenso. Sono ideali per abbellire i giardini rocciosi ma anche per donare grazia ai bouquet di stagione.

Sternbergia

Anche nota come zafferanastro giallo, è una pianta bulbosa di grande effetto visivo che si distingue per il suo colore oro intenso. Dona particolare bellezza alle aiuole che in autunno hanno perso vitalità dal momento che la sua fioritura è tipicamente autunnale ed alcune varietà conservano i fiori anche in inverno inoltrato.

Verbena

Questa pianta erbacea, rustica e selvaggia comincia a fiorire a maggio e mantiene i suoi colori fino al mese di ottobre. I fiori sono estremamente variopinti, simili alle primule, con tonalità che comprendono rosa, rosso, azzurro, lilla, a tinta unita o anche screziati. Per queste sue caratteristiche ornamentali è estremamente diffusa.