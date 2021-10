Gli otto fiori e piante più belli da comprare a ottobre

L'autunno regala molte soddisfazioni agli amanti di fiori e piante, in particolare nel mese di ottobre. Ecco le fioriture più belle da ospitare in casa e o da coltivare direttamente in giardino

Quella autunnale è tradizionalmente una stagione di mezzo e, fatta eccezione per i bruschi cambi di temperatura cui si assiste in tempi recenti, in condizioni normali è possibile godere della fioritura di specie di piante e fiori che prosperano col sole moderatamente caldo misto all'umidità data da giornate di pioggia non troppo intensa. Che si disponga di un giardino o di un piccolo balcone, il mese di ottobre è l'ideale per l'acquisto e la coltivazione di alcune varietà imperdibili.

L'ortensia

Interessante seguire le evoluzioni dell'ortensia in autunno con le foglie che prima di cadere assumono una colorazione più chiara o più bruna. Quanto ai fiori, alcuni virano verso il rosso vinaccia, altri verso il verde. Semplicemente spettacolari.

La begonia

Questa pianta che d'estate ha bisogno di irrigazione e vaporizzazione continua, vede sospendere l'apporto d'acqua con l'autunno: andrà bagnata solo quando il terreno è asciutto. Anche il fertilizzante viene ridotto a una dose al mese per tutto l'inverno. La begonia si prepara così alla primavera quando verrà rinvasata nel terreno nuovo che andrà mescolato a torba e sabbia in base alla specie che si possiede.

La clematis

Si tratta di una pianta rustica dai caratteristici fiori bianchi e verdi. Si chiama clematis rifiorente perché, dopo una prima fioritura in primavera, vede ricomparire fiori e boccioli proprio in autunno. Varietà di origine giapponese che si è modificata nel tempo, non necessita di particolari cure e potature e per questo è adatta a tutti.

Il girasole

L'inconfondibile fiore gigante, che in casi fortunati può arrivare fino a quattro metri di altezza, sboccia in estate ma resiste fino all'autunno, momento dell'anno i cui si aprono gli ultimi tardivi boccioli. In autunno, coi primi fiori già appassiti, sarà bello realizzare corolle e decorazioni per la casa avendo cura di serbare i semi per gli uccelli o da piantare per la stagione successiva.