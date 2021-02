Ortensie, quando e come potarle: la nostra guida

Ortensie, come potarle

approfondimento

Piante da giardino con fiori bianchi, le 10 varietà più belle

Grande attenzione al modo in cui potiamo queste piante. Prima di tutto assicuriamoci di possedere strumenti affilati come forbici da potatura e cesoie. Il taglio deve essere preciso, netto, in modo da non lasciare il ramo sfilacciato (che potrebbe favorire l'arrivo di funghi e patogeni). Procedere con tagli obliqui, partendo con la parte più larga verso il basso in modo che l'acqua scorra verso il basso grazie alla forza di gravità. Si tratta di un accorgimento necessario per evitare che sulla superficie tagliata si formi del ristagno idrico. La potatura può essere realizzata in modi differenti a seconda dei nostri obiettivi: se desideriamo fiori numerosi, ma piccoli, la potatura non dovrà essere eccessiva. Se desideriamo fiori più grandi, è bene tagliare in maniera più decisa, potando a circa mezzo metro da terra, in modo tale da consentire la formazione di un cespuglio basso, con fiori di notevoli dimensioni. Attenzione a non tagliare i rami più giovani, che sono quelli da cui si svilupperà la nuova fioritura: sono facili da riconoscere perché nella parte apicale presentano già una gemma. Per quanto riguarda le ortensie rampicanti, invece, non si dovrebbe quasi mai ricorrere alla potatura. Si dovrà intervenire solo per contenere l’espansione eccessiva della pianta.