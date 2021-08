Dieci fiori e piante più belli da comprare ad agosto

Parola d’ordine: colore! Anche ad agosto è possibile scegliere tra bellissimi e profumatissimi fiori, per regalare alle terrazze e ai giardini delle nostre abitazioni un aspetto curato e vivace. Nonostante si pensi alle fioriture soprattutto nei mesi primaverili, in realtà anche il periodo più torrido dell’anno sa farci dono di delicate gemme come le begonie, le calendule e l’iris. Curiosi di scoprire quali piante acquistare ad agosto?

Le Begonie

approfondimento

Sementi per prato, come scegliere i migliori per il vostro giardino

Colorate e originali, le begonie sono delle splendide piante ornamentali, perfette per essere coltivate in giardino, ma anche ideali per riempire di luce il terrazzo. Il mese indicato per piantarle è proprio agosto, poiché le begonie necessitano di temperature elevate e di un clima caldo. È necessario optare per un luogo umido e fresco, meglio se in ombra, concedendo comunque alla pianta di ricevere i raggi di sole almeno per qualche ora durante la giornata.

Questa pianta di origine tropicale, se piantata nel modo giusto e correttamente curata, vi darà la possibilità di avere un’esplosione di colore in giardino e un’abbondante fioritura da aprile fino ad ottobre.

L’Iris

L’iris è suddiviso in due tipologie: le piante perenni e le cosiddette facili da gestire. Nonostante i colori più conosciuti e diffusi siano il viola e il blu, l’iris esiste anche nelle sfumature del giallo, del rosso, dell’arancione e del rosa.

Per far crescere una pianta rigogliosa è necessario scegliere un punto del giardino esposto al sole, pulire da eventuali erbacce la zona interessata e, infine, aggiungere dei sostegni in modo tale da evitare che l’iris si spezzi. La sua messa a dimora è indicata nel mese di agosto o, in ogni caso, entro la fine della stagione estiva.

La viola del pensiero

Pianta semi perenne molto diffusa in Italia, la viola del pensiero ha iniziato la sua scalata al successo nei giardini inglesi dell’800, per poi diffondersi in tutto il mondo molto rapidamente. I colori disponibili sono tantissimi e le sfumature variano dai toni del rosa al bianco tenue. L’habitat in cui cresce meglio è sicuramente fresco, con un clima temperato, mentre l’esposizione ai raggi solari è mutevole a seconda della regione in cui viene piantata.

La sua coltivazione non è particolarmente difficoltosa, proprio per questo “la viola del pensiero fiorisce tutto l’anno”, secondo la tradizione popolare. La semina estiva garantirà fiori da primavera fino all’autunno inoltrato.

I Gigli

I Gigli sono, senza alcun dubbio, i fiori dell’estate: dal mese di giugno fino a settembre è possibile trovarli su molti terrazzi, in splendidi vasi, oppure in piccole coltivazioni da giardino. I petali sono coloratissimi e il profumo che emanano richiama la leggerezza e la spensieratezza della stagione estiva.

Per crescere rigogliosi, i gigli necessitano di un terreno fertile, ricco di sostanze organiche e di un’aggiunta saltuaria di concime specifico. In questo modo vi assicurerete dei fiori magnifici e a prova di sguardo.

Le Peonie

Tra i fiori più amati per la composizione di bouquet, le peonie sono spesso le protagoniste di matrimoni, ricevimenti e di sontuose feste. Disponibili in tanti colori diversi (dall’arancione al rosa), questi fiori eleganti possono essere piantati da agosto a novembre, in modo tale da permettere la ramificazione anticipando così l’arrivo della nuova vegetazione.

Solitamente le peonie vengono piantate attraverso la via vegetativa, in caso contrario la semina richiede tempi molto lunghi e mani esperte. Per i più impavidi sarà necessario attendere tra i 7 e gli 8 anni per poter vedere nascere una peonia.