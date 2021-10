I migliori 4 esercizi per allenare i tricipiti con i manubri

L’allenamento per i tricipiti con i manubri è un ottimo modo per mantenersi in forma grazie a questo comodo strumento da poter usare in maniera semplice in casa o in palestra

Per l’allenamento dei tricipiti è fondamentale ricorrere agli strumenti giusti. In questo caso ai manubri che riescono a tonificare alla perfezione questo muscolo, rinunciando ai carichi pesanti che possiamo vedere negli esercizi con il bilanciere.

Ovviamente l’allenamento con i manubri è molto simile a quello col bilanciere, tuttavia non è corretto parlare di un esercizio pensato “solo per distendere il braccio” perché dietro c’è molto di più. Chiaramente sulla buona riuscita del movimento influisce anche la posizione del corpo che è molto più libera quando si utilizzano strumenti di dimensioni più modeste come questi.

Ricordiamo inoltre che i tricipiti sono composti da tre fasci di muscoli: capo lungo, capo mediale e capo laterale, quindi bisogna assicurarsi di allenarli tutti e tre al meglio, anche per evitare fastidiosi inestetismi.

Anche in questo caso parliamo di esercizi non particolarmente complessi che sono adatti anche a ci si avvicina per la prima volta alla disciplina, tuttavia per evitare errori e infortuni è sempre bene chiedere il consiglio di un personal trainer esperto che saprà mostrarci la corretta esecuzione di ogni movimento.