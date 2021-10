Esercizi con elastici fitness, ecco quali sono i più efficaci

Questo utile strumento è eccellente anche per gli atleti più esperti che cercano modi e soluzioni per intensificare la propria attività fisica.

Gli elastici fitness sono noti anche come bande o fasce elastiche di resistenza ; sono attrezzi generalmente di gomma o di lattice ideali per tonificare i muscoli delle gambe, delle braccia e dei glutei.

Esercizi con elastici fitness, principali vantaggi

Il principale vantaggio di utilizzare le fasce elastiche di resistenza è essenzialmente quello di allenare tutto il corpo ma senza sforzare troppo le articolazioni. Con la tensione che crea la fascia, poi, si tonificano i muscoli e aumentano forza e resistenza.

Oltretutto parliamo di un esercizio leggero che evita il rischio di infortuni più o meno seri, rispetto ad altre tipologie di allenamento.

Un grande beneficio deriva sicuramente dalla grande facilità di trasporto di questo strumento che può essere spostato in maniera semplice e veloce e con estrema semplicità, per questo è uno degli attrezzi migliori per esercitarsi in casa o in qualsiasi altro posto ci troviamo.

Oltre che come strumento per tonificare il proprio corpo, gli elastici fitness sono anche utili per il riscaldamento e lo stretching, due componenti fondamentali da non trascurare mai durante l’attività fisica.