I migliori cinque esercizi per allenare i bicipiti con i manubri

I bicipiti costituiscono un terzo del braccio e sono uno dei muscoli preferiti dai culturisti che cercano sempre di sviluppare il più possibile per avere braccia grandi e ben definite

L’allenamento dei bicipiti è uno degli esercizi più amati dai culturisti che, da sempre, hanno come scopo avere un muscolo grosso e ben definito. Ovviamente arrivare ai risultati sperati è un procedimento lungo e faticoso, che richiede molto esercizio; ma con un po’ di costanza e tanto allenamento, chiunque può riuscire nell’intento. Prima di iniziare con gli allenamenti occorre ricordare anzitutto che il bicipite rappresenta solo un terzo del volume delle nostre braccia e che gli altri due terzi sono composti dai tricipiti. Per questo occorre seguire allenamenti ben strutturati che siano in grado di allenare tutti i muscoli del braccio per dare un effetto più omogeneo.

Esercizi per i bicipiti, errori comuni approfondimento Allenamento braccia, 3 esercizi senza pesi da fare a casa Prima di parlare del tipo di esercizio da svolgere è importante fare una breve panoramica sugli errori e sulla corretta esecuzione, che altrimenti rischia di portare all’effetto contrario e, quindi, a una riduzione della massa muscolare. Da non trascurare mai la respirazione che è una componente fondamentale di ogni sessione di allenamento e aiuta a scandire il giusto ritmo su cui bisogna eseguire l’esercizio. Di fondamentale importanza anche il riscaldamento che ci eviterà fastidiosi strappi e problemi legati ai muscoli freddi che potrebbero avere anche conseguenze più gravi a lungo andare. Il primo suggerimento riguardante i bicipiti è quello di non allenare troppe volte a settimana lo stesso muscolo; eseguire esercizi diversi (oltre ad essere stimolante per l’atleta) è anche un modo per non fare abituare troppo la muscolatura agli stessi movimenti. Altro utile suggerimento è quello di concentrarsi sui bicipiti solo alla fine dell’allenamento e mai per primo, in modo che le braccia siano già calde e che il nostro corpo abbia “compreso” il giusto ritmo da seguire. Oltretutto è importante non trascurare nemmeno l’alimentazione che, come sempre, svolge un ruolo fondamentale per chi vuole lavorare al meglio sul proprio corpo. Per qualsiasi dubbio o problema, è sempre opportuno chiedere il suggerimento di un personal trainer esperto che vi aiuterà a lavorare al meglio sulle sessioni di allenamento. In caso, poi, di problemi fisici di qualsiasi natura è sempre meglio consultare uno specialista o il vostro medico di base.