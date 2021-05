Allenamento cardio da fare a casa, 4 esercizi efficaci con attrezzi

Per fare un allenamento cardio efficace, si può scegliere di iscriversi in palestra o andare a correre all’aria aperta. Tuttavia, con l’aiuto di pochi e semplici attrezzi, è possibile allenarsi bene in modo cardio anche senza uscire di casa. L’allenamento cardiovascolare non è solo comodo da poter effettuare in casa in modo efficace e semplice, ma è anche ricco di benefici.

L’allenamento cardio è anche particolarmente indicato per chi volesse perdere peso, perché aiuta a bruciare calorie, aumentando la temperatura corporea e il metabolismo di base. In particolare, eseguire con continuità esercizi cardio permette al corpo di utilizzare più velocemente le riserve di grasso e quindi a dimagrire più in fretta. Oltre a perdere peso, l’allenamento cardio aiuta anche a rassodare e tonificare ogni parte del corpo. Per poter effettuare un allenamento cardio a casa efficace, è necessario allenarsi per almeno 30 minuti e farlo almeno 3 volte a settimana, così da abituare il corpo al movimento e alla costanza.

L’allenamento cardio da fare a casa con attrezzi è ricco di benefici: non solo migliora la salute del cuore e del sistema cardiorespiratorio, ma aumenta significativamente il quantitativo di ossigeno immesso nel nostro corpo. Come conseguenza, migliora la circolazione e i tessuti si rigenerano più velocemente.

Per aiutarsi nel fare allenamento cardio a casa, si può ricorrere ad alcuni attrezzi, più o meno ingombranti, ma sempre semplici da utilizzare: dall’ellittica, al tapis roulant la scelta è vasta. Ecco quindi 4 esercizi efficaci per un allenamento cardio a casa con attrezzi semplici e facilmente reperibili da tutti.

L’allenamento cardio a casa è costituito da esercizi aerobici, che sfruttano quindi l’energia che deriva dalla respirazione. Se si svolgono in modo costante ed efficiente, si può arrivare a bruciare oltre 600 calorie in un’ora di allenamento. Gli esercizi possono essere modulati sulla base del livello di allenamento della persona e sulla sua resistenza. È importante adeguare al proprio livello l’intensità degli esercizi, così da evitare un sovraccarico del fisico, che potrebbe portare a fastidi, infortuni o semplicemente scoraggiare nel continuare.

Salto con la corda

approfondimento

Come saltare con la corda, la guida per principianti

Semplice, ma spesso sottovalutato, il salto con la corda è forse l’esercizio principe tra tutti quelli proposti. Mette infatti sotto sforzo il corpo, con l’uso di uno strumento poco ingombrante e poco costoso. L’esercizio che ne consegue è intenso e coinvolge tutto il corpo. Da posizione eretta, si impugna una corda e si salta, regolando l’intensità in base al livello di allenamento. Una sessione può durare da 1 a 5 minuti. Ha ottimi benefici sulla resistenza e sulla potenza dei muscoli.

Step up

Si può acquistare un semplice step, come quelli presenti nelle palestre, oppure si può usare il primo scalino delle scale come attrezzo di supporto. Utilizzare questo attrezzo permette di tonificare le gambe, aumentare il ritmo cardiaco ed è adatto ad un allenamento a ritmo di musica. Per iniziare, si parte in posizione eretta e si porta in maniera alternata le gambe sopra lo step. Inizialmente il ritmo non deve affaticare e si può aumentare nel corso della sessione di allenamento.

Corsa sul tapis roulant

Il tapis roulant è forse uno degli attrezzi più indicati per poter svolgere un allenamento cardio efficace a casa. Grazie alla regolazione della velocità e dell'inclinazione del piano di appoggio, è possibile effettuare diverse tipologie di allenamento: dalla camminata veloce, ad una corsa leggera, fino ad una corsa impegnativa in pendenza. Tutto si deve regolare sulla base del livello di allenamento del fisico, in modo da affaticare il necessario per bruciare energia, ma senza esagerare.

Squat e slanci laterali con cavigliere

Spesso poco considerate, le cavigliere possono diventare insieme ai pesi uno dei più validi supporti per un allenamento cardio efficace a casa. Grazie infatti al loro peso leggero, permettono di compiere esercizi in grado di tonificare adeguatamente muscoli di gambe, cosce, polpacci. Per fare questo esercizio, si parte divaricando leggermente le gambe. Si sposta quindi il peso sui talloni e si piegano le ginocchia senza far oltrepassare la punta del piede. Da qui, si distende la gamba sinistra, che rimane leggermente piegata per garantire stabilità e poi si slancia all’esterno la gamba destra. Si ripete, con le gambe che si invertono, per 10 volte. Dopo un riposo di qualche secondo, si possono fare 2-3 sessioni di lavoro.