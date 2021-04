Come saltare con la corda, la guida per principianti

Saltare la corda è un esercizio veloce e indicato per tutti coloro che vogliono perdere peso ma anche migliorare l’apparato cardiorespiratorio con benefici evidenti per il cuore e i polmoni. Si tratta di un’attività molto semplice, che può essere praticata da chiunque, anche da principianti che non hanno mai tenuto una corda in mano.

Prima di tutto bisogna sapere che saltare la corda è un’attività che non comporta grossi sacrifici visto che è possibile svolgerla in qualsiasi momento: la mattina prima di iniziare a lavorare, durante la pausa pranzo, dopo ore di lezione seduti davanti a un computer e in tante altre situazioni quotidiane.

Un altro aspetto da non sottovalutare, soprattutto per i principianti dello sport, è che saltare la corda è un allenamento non rischioso specialmente per chi non è ancora pienamente in forma. Spesso infatti, soprattutto quando si ha uno scarso allenamento, si incorre in possibili infortuni che potrebbero creare problemi al fisico, con il salto della corda questo non succede, proprio perché un’attività facile che può praticare chiunque.