Cura delle piante da giardino nel mese di ottobre: i consigli

Come curare il giardino ad ottobre, la semina

Ad ottobre bisogna occuparsi della semina e della moltiplicazione di diverse varietà. Per quanto riguarda le semine in piena terra questo è il periodo di calendula, elicriso, fiordaliso, gypsofila, godezia, papavero, pisello odoroso, speronella. Attenzione alle camelie, che in questo periodo maturano i loro grossi frutti e devono essere quindi tenute riparate dal vento. È il momento ideale anche per seminare narcisi, crocus, tulipani, giacinti, iris, allium e muscari, ma anche piante rampicanti come i rosai. Ottobre è il momento perfetto per preparare aiole di bulbi a fioritura primaverile: dal prossimo anno potremo così godere di una bella fioritura. In questo periodo è bene iniziare a proteggere le piante più delicate dalle temperature rigide dell'inverno: potete trasferire i vostri vasi dal giardino in un luogo più riparato, come un muro della casa o una tettoia, oppure ricoprirle con dei teli. Per quanto riguarda invece le piante tipicamente invernali, queste vanno preparate alla fioritura con concimi generici al quale aggiungere, quando farà più freddo, un concime antigelo.