Cura delle piante da appartamento nel mese di ottobre: i consigli

Gli appassionati di giardinaggio sanno che l'autunno è un momento cruciale per occuparsi delle proprie piante: è importante prestare attenzione alle varietà che soffrono il freddo e, allo stesso tempo, dedicarsi alla preparazione del terreno per le specie che torneranno a fiorire nei mesi successivi. In questo periodo le piante d'appartamento balzano in primo piano ma la presenza di verde in casa non deve ridursi solo ad una mera questione di home decor: il benessere delle piante viene prima dell'aspetto ornamentale. Vediamo quali sono gli accorgimenti da adottare nel mese di ottobre.

Fattore temperatura

Il campanello d'allarme per le piante che temono il freddo scatta quando la temperatura esterna scende sotto i quindici gradi. Quando il clima si assesta con questa temperatura per tre notti consecutive, occorre attrezzarsi per il ricovero delle piante. Quelle che hanno trascorso l'estate sul balcone torneranno in casa, in una zona dell'appartamento possibilmente soleggiata. Con l'ingresso in casa alcune varietà, specie quelle tropicali, potrebbero soffrire e cominciare a manifestare ingiallimento delle foglie. Questo stress è transitorio e dovrebbe rientrare naturalmente dopo qualche settimana.

Posizionamento ed irrigazione

Le piante che hanno vissuto diverse stagioni all'esterno potrebbero risentire dello spostamento in casa anche sotto il profilo dell'umidità del terreno per cui, per quelle che ricevevano molta acqua, occorrerà mantenere almeno per i primi tempi livelli di irrigazione costanti. Dopo i primi giorni però sarà necessario diminuire l'apporto d'acqua perché, in linea di massima, le piante in appartamento si innaffiano meno frequentemente (fatta eccezione per qualche varietà che segue regole specifiche).

Le piante non vanno collocate solo tenendo presenti delle esigenze di arredamento. La regola generale è quella di posizionarle in un luogo luminoso, senz'altro lontano dalle fonti di calore artificiale come caminetti, stufe, termosifoni.