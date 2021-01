Coco Chanel moriva 50 anni fa: le sue frasi più famose

"La moda passa, lo stile resta". Basterebbe questa frase per raccontare la filosofia di Coco Chanel, una delle più geniali protagoniste della moda del XX secolo e tra le principali rivoluzionarie del costume femminile dell'era moderna, scomparsa 50 anni fa, il 10 gennaio 1971. A Madamoiselle Coco si deve l'invenzione del tailleur, che permise alle donne di liberarsi dei corsetti. Sempre al suo talento sartoriale si deve l'introduzione nel guardaroba femminile dei pantaloni: ci pensò dopo essere scesa da cavallo con i calzoni del suo scudiero. L'estro creativo di Coco Chanel, la prima donna per cui venne utilizzato il termine stilista, le suggerì di appropriarsi anche dei tessuti maschili. Ne fece giacche e abiti raffinati, addolciti da maxi bottoni di perle e catene dorate, divenute poi segni distintivi dei suoi celebri tailleur assieme alle camelie. Fu sempre Coco a introdurre nella moda un tessuto morbido e rivoluzionario per le sue prestazioni, come il jersey. E sempre lei trasformò gli accessori in gioielli, e questi in accessori. Inventò il primo logo, con le doppie C, e convinse le donne ad abbronzarsi. Coco Chanel ha firmato profumi che hanno conquistato il mondo e che ancora oggi sono tra i più venduti: primo fra tutti il leggendario N.5. Icona di eleganza e di stile, sono tantissimi i suoi aforismi che si ricordano anche al giorno d’oggi: ecco le sue frasi più famose.