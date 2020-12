11/11 ©Getty

Anche Spotify Italia ha diffuso la sua classifica delle canzoni natalizie. Anche nel nostro Paese Mariah Carey è la regina incontrastata, seguita da Last Christmas degli Wham!, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra, It's Beginning to Look a Lot like Christmas e Santa Tell Me di Ariana Grande

