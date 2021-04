Barra per trazioni a muro e a porta da usare a casa, quale scegliere

Quali sono i diversi tipi di barra per trazioni e come scegliere il migliore in base alle tue esigenze Condividi:

La barra per trazioni è lo strumento ideale per ottenere un fisico scolpito direttamente a casa tua. Grazie ad essa, potrai eseguire un intenso allenamento della parte superiore del corpo utilizzando solamente il tuo peso. La barra per trazioni consente infatti ad una persona di sollevare il suo peso da terra utilizzando una varietà di muscoli posizionati tra le braccia, la schiena, le spalle e il petto.

Le barre per trazioni sono così utili e poco costose che chiunque voglia ottenere dei buoni risultati può comprarne una. L'unica cosa che ti serve sapere è come scegliere la miglior barra per il tuo allenamento a casa. Esistono svariati tipi di barre, alcune più portatili di altre. Generalmente, la maggior parte delle barre è fatta di metallo, con un'impugnatura in gomma o schiuma, e possiede un mezzo di fissaggio al telaio della porta, alla parete o al soffitto. Come scegliere quella giusta per te? Grazie ai nostri consigli potrai orientarti un po' meglio.