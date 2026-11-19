L’Osservatorio Acne 2026 di Cantabria Labs Difa Cooper, con il patrocinio di SIDeMaST, fotografa l’impatto della malattia sulla vita quotidiana. L’83% di chi ne ha sofferto ha vissuto situazioni di disagio, mentre il 73% denuncia un’eccessiva pressione sociale per avere una pelle perfetta. Gli esperti: "Intervenire presto è la forma più efficace di prevenzione"

L’acne non è soltanto una questione estetica. Può condizionare le relazioni, influenzare la percezione di sé e diventare un ostacolo nella vita quotidiana, soprattutto durante l’adolescenza, ma anche in età adulta. Evitare una fotografia, coprirsi il viso o rinunciare a un’occasione sociale per paura di sentirsi osservati: sono esperienze tutt’altro che isolate. Secondo l’Osservatorio Acne 2026 di Cantabria Labs Difa Cooper, realizzato con il patrocinio e l’advisory scientifica di SIDeMaST, l'83% delle persone che hanno o hanno avuto l’acne ha vissuto almeno una situazione di disagio tra quelle indagate.

Un dato che racconta quanto questa patologia possa incidere sul benessere psicologico: il 63% degli intervistati riferisce un impatto elevato sull’autostima e sulla fiducia in sé, percentuale che sale al 77% tra chi descrive la propria acne come moderata o severa. Anche le relazioni sentimentali risentono del problema: il 58% dichiara conseguenze negative in questo ambito.

La pressione della pelle perfetta e il disagio dei più giovani

A rendere ancora più difficile convivere con l'acne è la pressione sociale legata all'immagine. Il 73% degli intervistati ritiene che oggi ci sia un'eccessiva attenzione verso una pelle perfetta, senza imperfezioni. Un modello estetico che, anche attraverso i social network, rischia di alimentare insicurezze e senso di inadeguatezza.

Tra i ragazzi di 16-18 anni, l'87% dichiara di aver vissuto almeno una situazione di disagio legata all'acne. E quasi uno su tre, tra quelli che ne soffrono attualmente, tende a tenere per sé le proprie preoccupazioni, senza parlarne con nessuno.

Quando cercano informazioni, i giovanissimi si affidano spesso alla rete: il 33% indica influencer, social network e creator tra le principali fonti di conoscenza sull'acne, una percentuale superiore a quella di chi cita il dermatologo (28%). TikTok è utilizzato dal 93% dei ragazzi che si informano attraverso i social. Ma quando si parla di affidabilità, il quadro cambia: il dermatologo resta la fonte più attendibile per il 64% degli adolescenti.

L'acne non riguarda soltanto gli adolescenti

L'indagine evidenzia anche un aspetto spesso sottovalutato: l'acne è un problema che può accompagnare le persone ben oltre l'adolescenza. Nel campione analizzato, il 25% dichiara di avere attualmente l'acne e il 23% di averla avuta in passato. Tra i 25 e i 34 anni, la quota di chi riferisce di soffrirne ancora raggiunge il 40%, superando persino quella registrata tra i ragazzi di 16-18 anni.

Per chi sviluppa l'acne in età adulta, l'esperienza può essere particolarmente inattesa: il 62% non immaginava di poter affrontare questo problema in quella fase della vita. Per circa una persona su due, inoltre, gestire l'acne da adulti risulta più difficile rispetto all'adolescenza.

Nove mesi prima di rivolgersi a uno specialista

Un altro elemento critico riguarda il ritardo nella richiesta di aiuto. Tra chi ha consultato un medico o uno specialista, trascorrono mediamente nove mesi dalla comparsa dell'acne alla prima visita. Il periodo sale a undici mesi tra i ragazzi di 16-18 anni e, nel 24% dei casi, supera addirittura un anno.

Tra i più giovani che hanno avuto l'acne, soltanto il 53% ha consultato un medico o uno specialista, contro il 77% registrato sul totale degli intervistati. Chi non ha mai chiesto un consulto spesso aspetta che il problema si risolva spontaneamente: è la motivazione indicata dal 40% di questo gruppo.

Nel frattempo, il ricorso a soluzioni autonome è frequente. Il 63% di chi ha o ha avuto l'acne ha sperimentato rimedi di propria iniziativa, percentuale che raggiunge il 71% tra i giovanissimi.

Un comportamento che può ritardare l'individuazione del percorso terapeutico più adatto. «Intervenire presto è la forma più efficace di prevenzione», sottolinea Massimo Milani, Direttore Medico di Cantabria Labs Difa Cooper, richiamando l'attenzione anche sul rischio di cicatrici permanenti associato a un'infiammazione persistente.

Trattamenti e costanza: perché spesso si interrompe la cura

Anche dopo aver iniziato un trattamento, mantenere la costanza non è sempre semplice. Tra le persone che hanno utilizzato creme o gel con principi attivi, soltanto il 59% dichiara di averli applicati regolarmente per tutto il periodo indicato. Il 31% ammette invece di aver ridotto la frequenza dopo una prima fase di utilizzo costante.

Tra le principali ragioni dell'interruzione o della riduzione del trattamento figurano la percezione di risultati insufficienti o troppo lenti (31%), la dimenticanza e la difficoltà a mantenere una routine quotidiana (30%) e il costo dei prodotti (28%).

Per questo l'informazione e il sostegno durante il percorso di cura diventano fondamentali. Il dermatologo rappresenta il riferimento per la diagnosi e la terapia, mentre il farmacista può contribuire a riconoscere il problema, indirizzare verso lo specialista e favorire la continuità del trattamento.

Nessuno deve affrontare l'acne da solo

È proprio da questa esigenza che nasce il messaggio scelto per l'Osservatorio: «Don’t fight acne alone». Un invito a superare il silenzio e a riconoscere che l'acne non deve essere affrontata individualmente.

«Il valore delle storie non si può ignorare: creano vicinanza, rompono il silenzio, aiutano a riconoscersi», scrive Stefano Fatelli, Amministratore Delegato di Cantabria Labs Difa Cooper e SVP Business & Ventures di Cantabria Labs, nell'introduzione al report. «Il nostro compito è contribuire a creare cultura dermatologica condivisa, perché nessuno affronti più l'acne da solo».

I dati confermano quanto sia importante facilitare l'accesso alle cure: il 77% degli intervistati considera molto utili le iniziative pensate per rendere più semplice il ricorso allo specialista, percentuale che raggiunge l'85% tra chi soffre di acne moderata o severa. Inoltre, il 64% apprezzerebbe uno strumento capace di aiutare a capire quando è il momento di chiedere consiglio al dermatologo o al farmacista.

L'Osservatorio Acne 2026, realizzato da Havas Research attraverso mille interviste online a persone tra i 16 e i 64 anni, restituisce così una fotografia che va oltre i sintomi dermatologici. Perché l'acne non lascia il segno soltanto sulla pelle: può incidere sulla sicurezza personale, sulle relazioni e sulla qualità della vita. Riconoscerla, parlarne e intervenire tempestivamente è il primo passo per affrontarla nel modo giusto.