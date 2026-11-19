Uno tra i modelli più iconici del brand americano si veste per la prima volta di nerazzurro. Il design riprende l’estetica baseball della maglia Away 2026/27 e arriva negli store con un evento dedicato alla cultura urban milanese
Per la prima volta nella loro pluriennale collaborazione, l’Inter e la Nike portano i colori nerazzurri su una delle silhouette più celebri e vendute nella storia delle calzature americane: la Air Force 1. Disponibile da oggi online, la nuova sneaker segna un passo ulteriore nella trasformazione del brand calcistico in icona della moda urbana contemporanea. A Milano le sneaker saranno disponibili negli Inter Store (in centro, zona Castello e a San Siro) e nei Nike Store di Corso Vittorio Emanuele e di Loreto, oltre che presso una selezione di rivenditori autorizzati.
L’estetica baseball della maglia Away 2026-27
Il progetto nasce come naturale estensione lifestyle del concept creativo sviluppato per la seconda divisa dell’Inter della stagione 2026-27. L’ispirazione attinge a piene mani dall’immaginario del baseball statunitense e dal modo in cui le casacche d’oltreoceano hanno influenzato lo streetwear globale. Sulla classica tomaia in pelle bianca si innestano dettagli nelle tonalità Lyon Blue e Blue Void, arricchiti da un doppio Swoosh e da un rivestimento in webbing che conferisce profondità e tridimensionalità alla scarpa. I richiami al diamante americano emergono nei dettagli più ricercati: la linguetta presenta le classiche righe gessate tipiche delle divise da baseball, mentre all’interno della confezione sono inclusi lacci extra nelle due sfumature di blu per offrire ampie possibilità di personalizzazione.
I dettagli per i tifosi e i volti della campagna
L’identità del club milanese è intrecciata in ogni elemento della calzatura. Sul tallone di una delle due scarpe spicca il ricamo del logo dell’Inter in versione monogramma – il medesimo adottato per il kit da trasferta – riproposto anche con una lavorazione embossed (a rilievo) sulla tomaia. Completano il quadro il dubrae (la placchetta metallica posizionata alla base dei lacci) declinato in tre varianti cromatiche e la soletta interna personalizzata con il doppio marchio Nike e Inter. Per raccontare questo connubio tra sport e cultura urbana, il club ha scelto come protagonisti della campagna alcuni dei volti più rappresentativi delle prime squadre maschile e femminile: dal capitano Lautaro Martínez a Yann-Aurel Bisseck, passando per il giovane attaccante Pio Esposito, fino alle calciatrici nerazzurre Michela Cambiaghi e Benedetta Glionna.
©Getty
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