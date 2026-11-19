Per la prima volta nella loro pluriennale collaborazione, l’Inter e la Nike portano i colori nerazzurri su una delle silhouette più celebri e vendute nella storia delle calzature americane: la Air Force 1. Disponibile da oggi online, la nuova sneaker segna un passo ulteriore nella trasformazione del brand calcistico in icona della moda urbana contemporanea. A Milano le sneaker saranno disponibili negli Inter Store (in centro, zona Castello e a San Siro) e nei Nike Store di Corso Vittorio Emanuele e di Loreto, oltre che presso una selezione di rivenditori autorizzati.



L’estetica baseball della maglia Away 2026-27

Il progetto nasce come naturale estensione lifestyle del concept creativo sviluppato per la seconda divisa dell’Inter della stagione 2026-27. L’ispirazione attinge a piene mani dall’immaginario del baseball statunitense e dal modo in cui le casacche d’oltreoceano hanno influenzato lo streetwear globale. Sulla classica tomaia in pelle bianca si innestano dettagli nelle tonalità Lyon Blue e Blue Void, arricchiti da un doppio Swoosh e da un rivestimento in webbing che conferisce profondità e tridimensionalità alla scarpa. I richiami al diamante americano emergono nei dettagli più ricercati: la linguetta presenta le classiche righe gessate tipiche delle divise da baseball, mentre all’interno della confezione sono inclusi lacci extra nelle due sfumature di blu per offrire ampie possibilità di personalizzazione.