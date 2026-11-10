Dopo l’annuncio di Kfc dell’apertura di due locali a Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio non si fermano le polemiche. Sul tema anche i dubbi dei ministri Lollobrigida e Mazzi. Intanto la società Faloria Spa spiega: “Mai autorizzati interventi estetici sull’edificio, il rifugio resterà così com’è”. I prodotti di Kfc, comunque, si troveranno al piano terra della struttura, negli spazi del bar-caffetteria ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Questo fast food non s’ha da fare. O forse si farà lo stesso. Ma per il momento l’annuncio del Gruppo Kfc di aprire due locali in montagna, uno a Cortina e l’altro a Madonna di Campiglio, non sembra aver raccolto troppi favori. Sul tema è intervenuto anche il ministro Lollobrigida, spiegando che "non sono pregiudizialmente contrario alle innovazioni, ma ritengo che l'ambiente montano e ciò che i turisti cercano in un'esperienza tra le cime siano agli antipodi della cultura del fast food”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del ministro del Turismo Mazzi: “Condivido la posizione di Lollobrigida: montagna e fast food sono agli antipodi. Certe decisioni rischiano di snaturare l’identità dei nostri luoghi iconici, rendendoli uguali a tutti gli altri”.

Società Cortina: "Nessun intervento estetico sull'edificio" Intanto nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, si è riunito (proprio in seguito alle polemiche) il consiglio di amministrazione di Faloria Spa, la società che gestisce impianti e comprensorio a Cortina d’Ampezzo. “Il rendering relativo alla personalizzazione degli spazi esterni del Rifugio Faloria – si spiega in una nota - è stato diffuso senza una preventiva condivisione e senza alcuna formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Faloria Spa non ha mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull'edificio". Approfondimento Apertura impianti sciistici 2026-2027: calendario, date e costi

Il render diffuso da Kfc del Rifugio Faloria a Cortina d'Ampezzo

Il ceo di Super G: "Prodotti Kfc solo al bar-caffetteria" Il rifugio, quindi, manterrà il proprio aspetto attuale, senza "alcuna personalizzazione degli spazi esterni". Per il dg di Faloria Spa Renzo Minella "il Rifugio Faloria è un luogo simbolico, parte integrante della storia e dell'identità del comprensorio. Abbiamo il dovere di tutelarne l'architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità". Prodotti di Kfc, comunque, si troveranno al piano terra del rifugio, negli spazi del bar-caffetteria che, "solo nell'ambito dei prodotti da consumo veloce, introdurrà 6 prodotti Kfc, mantenendo una proposta tradizionale ed allargata, come fatto in precedenza", spiega il ceo di Super G Andrea Baccuini.

Lanciata anche una petizione Intanto ha superato le 1000 firme in due giorni la petizione "Fermare l'apertura di Kfc sulle nostre montagne", lanciata su Change.org. Per Chiara Miglio, promotrice della raccolta firme, a cambiare rischia di essere il volto della montagna. "La presenza di multinazionali nelle nostre montagne potrebbe snaturare un ecosistema economico fragile, minacciando le piccole attività locali che da sempre custodiscono e raccontano i sapori autentici del nostro territorio - si legge nel testo della petizione - I rifugi delle nostre montagne non sono semplici strutture, ma punti di incontro e scambio culturale".