Apertura impianti sciistici 2026-2027, le date da segnare sul calendario e cosa sapereLifestyle
Introduzione
L'abbassarsi delle temperature segna l'inizio della nuova stagione sulle piste sciistiche della Penisola. Come sempre, impianti e comprensori seguono un calendario differenziato che tiene conto di vari aspetti, dall'altitudine alle aspettative sull'innevamento. I gestori, in attesa di accogliere appassionati e semplici visitatori, già da tempo hanno comunicato le date ufficiali di apertura e chiusura della stagione. Ma attenzione: condizioni meteorologiche, scarsità di neve oppure esigenze operative potrebbero portare a ritardi "last minute". Per questo motivo è sempre consigliabile tenere monitorati i bollettini ufficiali e capire se le piste sono effettivamente praticabili.
Quello che devi sapere
Dove le piste sono già in funzione
Dalla Valle d'Aosta al Trentino-Alto Adige: in alcune regioni dove sono presenti località poste ad alta quota la stagione ha già preso avvio. È il caso, per esempio, di Breuil-Cervinia che ha aperto i battenti il 24 ottobre scorso con chiusura prevista domenica 2 maggio, quando si fermeranno molti altri comprensori. Dalla domenica di Ognissanti, 1° novembre, è attiva inoltre la pista di Solda, in Val Venosta.
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Aperture previste dal 14, 21 e 27/11
Sulle Dolomiti è partito il conto alla rovescia per il ritorno sugli sci, sabato 14 novembre, sul comprensorio delle Tre Cime. Parte Passo Monte Croce ma per la maggior parte di Monte Elmo e Croda Rossa occorrerà aspettare fine mese, sabato 28 novembre. A Madonna di Campiglio la data da cerchiare in rosso sul calendario è il sabato prima, 21 novembre, neve permettendo. Il giorno 27 è previsto l'inizio dell'attività continuativa a Obereggen (Trentino) e a Madesimo (Lombardia).
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Aperture dal 28-29 novembre 2026
Da sabato 28 novembre aprono numerosi comprensori alpini: San Pellegrino (Veneto), Gressoney La Trinité (Valle d'Aosta), Alagna Valsesia (Piemonte), Champoluc (Valle d'Aosta), Courmayeur (Valle d'Aosta), La Thuile (Valle d'Aosta), Pontedilegno-Tonale (Lombardia), Passo del Tonale (Lombardia), Livigno (Lombardia) Cavalese - Alpe Cermis (Trentino), Passo San Pellegrino/Moena - Passo San Pellegrino/Falcade (Trentino, Veneto), Monterosa Ski 3 Valli (Valle d'Aosta e Piemonte), Pampeago e Predazzo (Trentino), Plan de Corones (Alto Adige), San Martino di Castrozza e Passo Rolle (Trentino). Da domenica 29 novembre è la volta di Valtournenche (Valle d'Aosta), Castello Tesino - Funivie Lagorai (Trentino).
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Aperture dal 3 e 4 dicembre 2026
Da giovedì 3 dicembre inizia la stagione sciistica anche a Folgarida, Marilleva e Pinzolo (Trentino). Venerdì 4 dicembre aprono i battenti le piste a Bellamonte-Alpe Lusia, Trento - Monte Bondone, Pejo (Trentino), Bormio (Lombardia), Sestriere e Vialattea (Piemonte), Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa e Carezza (Alto Adige), Predazzo (Trentino), Arabba e Marmolada (Veneto). Per il ritorno sui grandi itinerari sciistici delle Dolomiti, lo stesso giorno è prevista anche l’apertura della Sellaronda.
Aperture dal 5 dicembre 2026
Da sabato 5 dicembre aprono: Ayas-Antagnod Monte Rosa, Brusson, Champorcher, Gressoney Saint-Jean (Valle d'Aosta), Brentonico - Polsa-San Valentino (Trentino).
Prezzi skipass sulle Dolomiti
Come per le date di apertura anche i prezzi variano in base al comprensorio. A fronte di investimenti da 100 milioni di euro per potenziare impianti di risalita e neve programmata, Dolomiti Superski ha diffuso il listino per la stagione 2026/27. Tariffe che si mantengono su livelli sostanzialmente in linea con l'anno passato e aumenti di pochi euro confinati al giornaliero. Per fare un esempio, in alta stagione l'ingresso per un adulto arriva a 89 euro, tre in più del 2025/26. Uno skipass stagionale è in prevendita a 990 euro mentre la formula valida 6 giorni costa, sempre un adulto, 453 euro. Per i possessori di "My Dolomit Card", viene confermata Superski Family, soluzione giornaliera a 43 euro a testa valido su tutto il circuito per l'intera stagione.
Varallo (Dolomiti Superski): "Tiene conto di inflazione e energia"
Per Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, "l’adeguamento delle tariffe tiene conto dell’andamento dell’inflazione e dei principali fattori di costo che incidono sull’attività delle società funiviarie, in particolare energia, materie prime, servizi e manutenzione infrastrutturale. In un settore a elevata intensità energetica, la volatilità dei prezzi dell’energia resta purtroppo una voce molto rilevante".
Sciare sull'Appennino
Non solo Alpi e Dolomiti: le località sciistiche sull'Appennino si apprestano a riaprire ai visitatori, in testa Roccaraso-Alto Sangro (Abruzzo) e Abetone (Toscana). In attesa di una data ufficiale di attivazione delle piste, vanno monitorati i canali ufficiali dei gestori.
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