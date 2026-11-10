Introduzione

L'abbassarsi delle temperature segna l'inizio della nuova stagione sulle piste sciistiche della Penisola. Come sempre, impianti e comprensori seguono un calendario differenziato che tiene conto di vari aspetti, dall'altitudine alle aspettative sull'innevamento. I gestori, in attesa di accogliere appassionati e semplici visitatori, già da tempo hanno comunicato le date ufficiali di apertura e chiusura della stagione. Ma attenzione: condizioni meteorologiche, scarsità di neve oppure esigenze operative potrebbero portare a ritardi "last minute". Per questo motivo è sempre consigliabile tenere monitorati i bollettini ufficiali e capire se le piste sono effettivamente praticabili.