Due studiosi italiani "scoprono" due opere d'attribuire a Caravaggio

Gli storici dell’arte Maria Cristina Terzaghi e Gianni Papi hanno raccontato di aver attribuito a Caravaggio due diversi dipinti. Del dipinto attribuito da Papi si sa ancora pochissimo, mentre la scoperta del Giovane con caraffa di rose da parte di Terzaghi è stata raccontata dettagliatamente da lei su Repubblica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I due storici dell'arte esperti della pittura del Seicento con riferimento a Caravaggio sono Maria Cristina Terzaghi e Gianni Papi. La prima ha scoperto il Giovane con caraffa di rose , dipinto tra il 1596 e il 1597, quando Caravaggio aveva meno di trent’anni. Secondo lei sarebbe strettamente legato a un’altra opera importante della sua prima produzione: il Ragazzo morso da un ramarro. Terzaghi è una delle più grandi esperte di Caravaggio: fu lei che nel 2021 gli attribuì il dipinto Ecce Homo. Gianni Papi ha attribuito a Caravaggio un olio su tela dal titolo: Ritratto di giovane.

Maria Cristina Terzaghi su X

Il dipinto: Giovane con caraffa di rose La storica dell'arte Maria Cristina Terzaghi ha detto di aver trovato nel retrobottega di una galleria parigina un'opera che Caravaggio dipinse a Roma da ventenne, intorno al 1596. Il quadro, racconta la Terzaghi su Repubblica, si trova a Parigi in una collezione privata. I proprietari attuali sono i discendenti di chi lo comprò all'asta nel 1909 per pochi spiccioli, quando era considerato un quadro anonimo. Nel dipinto è raffigurato un giovane a mezzo busto, con i capelli scuri e mossi. Indossa una camicia bianca e quello che Terzaghi ipotizza essere un mantello. È appoggiato a un tavolo su cui sono disposti un carciofo, alcune bacche e dei limoni. Accanto a questi oggetti c’è la caraffa piena di rose che dà il titolo all’opera."Il giovane con caraffa di rose" sembra il gemello del "Ragazzo morso dal ramarro". La storica ipotizza che i due dipinti facessero parte di un progetto più ampio dedicato alla rappresentazione allegorica dei cinque sensi: il ramarro che morde il dito del ragazzo rappresenterebbe il tatto, mentre il giovane accanto alla caraffa di rose l’olfatto. Approfondimento A Potenza la mostra “Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro”

Gianni Papi da Wikipedia