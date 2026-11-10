Due studiosi italiani "scoprono" due opere d'attribuire a Caravaggio

Due studiosi italiani "scoprono" due opere d'attribuire a CaravaggioLifestyle
Gli storici dell’arte Maria Cristina Terzaghi e Gianni Papi hanno raccontato di aver attribuito a Caravaggio due diversi dipinti. Del dipinto attribuito da Papi si sa ancora pochissimo, mentre la scoperta del Giovane con caraffa di rose da parte di Terzaghi è stata raccontata dettagliatamente da lei su Repubblica
I due storici dell'arte esperti della pittura del Seicento con riferimento a Caravaggio sono Maria Cristina Terzaghi e Gianni Papi. La prima ha scoperto il Giovane con caraffa di rose , dipinto tra il 1596 e il 1597, quando Caravaggio aveva meno di trent’anni. Secondo lei sarebbe strettamente legato a un’altra opera importante della sua prima produzione: il Ragazzo morso da un ramarro. Terzaghi è una delle più grandi esperte di Caravaggio: fu lei che nel 2021 gli attribuì il dipinto Ecce Homo. Gianni Papi ha attribuito a Caravaggio un olio su tela dal titolo: Ritratto di giovane.
Il dipinto: Giovane con caraffa di rose
La storica dell'arte Maria Cristina Terzaghi ha detto di aver trovato nel retrobottega di una galleria parigina un'opera che Caravaggio dipinse a Roma da ventenne, intorno al 1596. Il quadro, racconta la Terzaghi su Repubblica, si trova a Parigi in una collezione privata. I proprietari attuali sono i discendenti di chi lo comprò all'asta nel 1909 per pochi spiccioli, quando era considerato un quadro anonimo. Nel dipinto è raffigurato un giovane a mezzo busto, con i capelli scuri e mossi. Indossa una camicia bianca e quello che Terzaghi ipotizza essere un mantello. È appoggiato a un tavolo su cui sono disposti un carciofo, alcune bacche e dei limoni. Accanto a questi oggetti c’è la caraffa piena di rose che dà il titolo all’opera."Il giovane con caraffa di rose" sembra il gemello del "Ragazzo morso dal ramarro". La storica ipotizza che i due dipinti facessero parte di un progetto più ampio dedicato alla rappresentazione allegorica dei cinque sensi: il ramarro che morde il dito del ragazzo rappresenterebbe il tatto, mentre il giovane accanto alla caraffa di rose l’olfatto.
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L’altro dipinto: Ritratto di giovane
L’attribuzione di Papi, che è a sua volta uno dei più noti studiosi di Caravaggio, è stata invece resa pubblica da lui durante un convegno alla Pinacoteca Civica di Montepulciano. Papi ha attribuito a Caravaggio un Ritratto di giovane, un olio su tela di 41 centimetri per 31. Del dipinto si sa che era stato catalogato dalla casa d’aste Dorotheum come un’opera del XVI secolo. Le argomentazioni di Papi dovrebbero essere pubblicate più avanti negli atti del convegno di sabato.