Il dipinto di Narciso, attribuito al maestro lombardo, ha lasciato le storiche sale di Palazzo Barberini ed è arrivato per la prima volta in terra lucana. Lo si può osservare, fino al 30 novembre, al Museo Archeologico Provinciale di Potenza, grazie alla sinergia tra Apt Basilicata e Regione Basilicata, Direzione Generale Musei del ministero della Cultura e Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Nessun ticket di ingresso ma obbligatoria la prenotazione sul sito basilicataturistica.it ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un dipinto che da oltre quattro secoli interroga chi lo guarda, sospeso tra buio e riflesso, ha lasciato le sale di Palazzo Barberini per approdare in Basilicata: al Museo Archeologico Provinciale di Potenza, fino al 30 novembre, va in scena la mostra Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro, che porta nel capoluogo lucano il Narciso attribuito al maestro lombardo, custodito alla Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma. L’esposizione è a ingresso gratuito, con prenotazione online obbligatoria sul portale basilicataturistica.it. L'iniziativa è promossa e organizzata da Apt Basilicata e Regione Basilicata in collaborazione con la Direzione Generale Musei del ministero della Cultura e con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, con il patrocinio del ministero della Cultura, del Comune e della Provincia di Potenza.

La mostra, dal mito di Narciso fino al dipinto di Caravaggio Il percorso della mostra, pensato dai curatori come un racconto in cinque atti, accompagna il visitatore dapprima tra le radici archeologiche e letterarie del mito di Narciso, per poi entrare in uno spazio immersivo di superfici riflettenti e giochi di luce, per un'esperienza fisica di sdoppiamento e vertigine. Un montaggio di estratti da documentari, cinema d'autore e animazione racconta come l'immagine di Narciso continui a popolare l'immaginario contemporaneo, prima del momento culminante del percorso: l'incontro, in uno spazio quasi meditativo, con il dipinto di Caravaggio, opera di sintesi tra mito, psicologia e riflessione sull'atto stesso del vedere. Chiude la mostra un confronto inedito con il Novecento lucano, attraverso le opere che Carlo Levi dedicò allo stesso soggetto: un dialogo diretto tra il Seicento romano e la Basilicata del secolo scorso, che nessuna altra sede avrebbe potuto proporre. Ad arricchire il percorso, prestiti da istituzioni di primo piano come le Gallerie degli Uffizi, le Gallerie Estensi, il Museo di Capodimonte, i Musei Nazionali di Genova e le Gallerie dell'Accademia di Venezia, con opere di Vincenzo Gemito, Antonio Giovanni Boltraffio, Domenico Parodi, Jean Roos, Charles Mellin e Giulio Carpioni.

La locandina della mostra

Il ruolo della Basilicata "Portare a Potenza il Narciso, opera raramente concessa in prestito, significa scommettere sulla cultura come motore capace di attivare anche i territori meno battuti dai grandi circuiti espositivi, generando un valore che può competere con quello dei poli museali maggiori. Non vogliamo che resti un episodio isolato per quanto di grande pregio: la mia intenzione è che sia l'inizio di un percorso che renda le grandi mostre un tratto strutturale dell'offerta culturale della Basilicata", ha spiegato il direttore generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli, durante l’inaugurazione della mostra, lo scorso settembre. Un investimento che, per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, va ben oltre il singolo evento espositivo: "La mostra dedicata al Narciso di Caravaggio rappresenta un passaggio strategico della politica culturale regionale. La Regione Basilicata ha creduto fin dall’inizio in questa operazione, sostenendo il progetto con Apt Basilicata e investendo risorse per consegnare alla città di Potenza un evento di respiro internazionale, un Museo rinnovato, più forte e più competitivo. Questa esposizione è il simbolo di una Basilicata che si muove, si rinnova e si riconosce nella cultura come motore di sviluppo. Un risultato che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e dalla capacità della Regione di orientare e sostenere processi di valorizzazione che generano benefici reali per i cittadini".