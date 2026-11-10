Il fulcro dell'animazione natalizia torinese si concentra in piazza Solferino, che per l'occasione si trasforma in un vero e proprio Villaggio di Natale, completo di casette in legno dedicate all'artigianato e alle eccellenze enogastronomiche, affiancate da una spettacolare pista di pattinaggio sul ghiaccio. Altre tappe imperdibili includono lo storico quartiere di Borgo Dora, noto per la sua vocazione vintage e artigianale, e i mercati tematici che a rotazione animano le storiche piazza Castello e piazza Santa Rita, offrendo idee regalo originali, addobbi fatti a mano e goloso street food invernale.

