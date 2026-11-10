Introduzione
Torino si accinge a indossare il suo abito migliore in vista dell'arrivo del Natale, trasformando le sue piazze e i suoi corsi storici in un palcoscenico di festa, profumi e luci d'autore. Tra le tradizionali casette di legno ornate di elementi di artigianato, prelibatezze gastronomiche piemontesi e una suggestiva atmosfera sabauda, la città offre un'esperienza natalizia unica in Italia, capace di unire la magia della tradizione alla bellezza dell'arte contemporanea. Ecco una guida completa sulle date e su cosa non perdere durante questo periodo incantato
Quello che devi sapere
Il calendario e le date degli eventi
Il cuore dei festeggiamenti per i mercatini di Natale a Torino prenderà vita nei primi giorni di dicembre, protraendosi fino all'Epifania. Sebbene le date specifiche delle singole piazze vengano confermate solo a ridosso dell'evento, la città si accende ufficialmente molto prima grazie alle celebri Luci d'Artista, che illuminano il cielo subalpino dal 22 ottobre fino al 10 gennaio. Per chi desidera vivere l'atmosfera dei mercatini anche nei dintorni, le porte della splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi si apriranno nei fine settimana del 28-29 novembre e dal 5 al 13 dicembre
I mercatini da non perdere in città
Il fulcro dell'animazione natalizia torinese si concentra in piazza Solferino, che per l'occasione si trasforma in un vero e proprio Villaggio di Natale, completo di casette in legno dedicate all'artigianato e alle eccellenze enogastronomiche, affiancate da una spettacolare pista di pattinaggio sul ghiaccio. Altre tappe imperdibili includono lo storico quartiere di Borgo Dora, noto per la sua vocazione vintage e artigianale, e i mercati tematici che a rotazione animano le storiche piazza Castello e piazza Santa Rita, offrendo idee regalo originali, addobbi fatti a mano e goloso street food invernale.
La magia di Luci d'Artista
Cosa vedere a Torino a Natale se non la più grande mostra d'arte contemporanea a cielo aperto? Le Luci d'Artista sono il vero marchio di fabbrica del Natale sabaudo, un percorso luminoso firmato da artisti di fama internazionale che trasforma le facciate dei palazzi, i monumenti e le vie del centro in vere e proprie opere d'arte visiva. Passeggiare sotto il "Tappeto Volante" di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città o ammirare il "Planetario" di Carmelo Giammello in Via Roma regala un'emozione unica che va ben oltre il classico concetto di luminaria natalizia.
Gli eventi speciali alle porte di Torino
L'esperienza del Natale torinese si estende oltre i confini del centro urbano con appuntamenti di grande richiamo internazionale. Il più celebre è "Natale è Reale" presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove i grandiosi spazi della residenza reale sabauda ospitano la Casa di Babbo Natale, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e un elegante mercatino coperto. Per chi desidera un'escursione fuori porta, a breve distanza dalla città è possibile raggiungere anche il "Magico Paese di Natale" nelle storiche cornici di Asti e del Castello di Govone, uno dei mercatini più grandi e premiati d'Europa.