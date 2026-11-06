La catena, presente in varie città del mondo, da quest'anno arriva anche in montagna. Aprono infatti a Cortina e Madonna di Campiglio due nuovi locali del marchio del pollo fritto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il fast food incontra l’alta quota. Per la prima volta in Italia una catena porta infatti questo modello di ristorazione anche in montagna. Si tratta di Kfc, il celebre marchio del pollo fritto, che quest’inverno debutterà sulle piste da sci italiane con due nuove aperture a gestione diretta a Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, in partnership con Super G.

La sinergia Kfc-Super G Si tratta certamente di una operazione che potrebbe far storcere il naso ai "puristi" della montagna, ma che moltiplica anche le possibilità di vivere la giornata in quota, intercettando esigenze, ritmi e occasioni di consumo differenti. E in questo senso le nuove aperture Kfc si inseriscono nell’universo di Super G, che da qualche anno ha trasformato l’après-ski.

Il Kfc di Cortina d'Ampezzo

Un fast food a 1.700 metri e un altro a 2.123 metri A Madonna di Campiglio, a 1.700 metri, KFC sarà presente nell’area di Piana di Nambino, accanto all’energia di Meraviglioso Campiglio, dove cucina e musica accompagnano la convivialità dalla tavola al doposci. A Cortina d’Ampezzo, a 2.123 metri, il nuovo outlet troverà spazio nell’area di Monte Faloria-Cristallo, nel contesto del Faloria Mountain Club: una destinazione in quota con terrazza e ampie vetrate affacciate sul comprensorio, pensata per vivere la montagna anche oltre le piste.

I due nuovi Kfc debutteranno il 5 dicembre fino a fine stagione con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 12 alle ore 17, venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 alle 19.30.

Il Kfc di Madonna di Campiglio