Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il fast food raggiunge l'alta quota, Kfc apre due locali sulle piste da sci

Lifestyle

La catena, presente in varie città del mondo, da quest'anno arriva anche in montagna. Aprono infatti a Cortina e Madonna di Campiglio due nuovi locali del marchio del pollo fritto

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il fast food incontra l’alta quota. Per la prima volta in Italia una catena porta infatti questo modello di ristorazione anche in montagna. Si tratta di Kfc, il celebre marchio del pollo fritto, che quest’inverno debutterà sulle piste da sci italiane con due nuove aperture a gestione diretta a Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, in partnership con Super G.

La sinergia Kfc-Super G

Si tratta certamente di una operazione che potrebbe far storcere il naso ai "puristi" della montagna, ma che moltiplica anche le possibilità di vivere la giornata in quota, intercettando esigenze, ritmi e occasioni di consumo differenti. E in questo senso le nuove aperture Kfc si inseriscono nell’universo di Super G, che da qualche anno ha trasformato l’après-ski. 

Il Kfc di Cortina d'Ampezzo

Un fast food a 1.700 metri e un altro a 2.123 metri

A Madonna di Campiglio, a 1.700 metri, KFC sarà presente nell’area di Piana di Nambino, accanto all’energia di Meraviglioso Campiglio, dove cucina e musica accompagnano la convivialità dalla tavola al doposci. A Cortina d’Ampezzo, a 2.123 metri, il nuovo outlet troverà spazio nell’area di Monte Faloria-Cristallo, nel contesto del Faloria Mountain Club: una destinazione in quota con terrazza e ampie vetrate affacciate sul comprensorio, pensata per vivere la montagna anche oltre le piste.
I due nuovi Kfc debutteranno il 5 dicembre fino a fine stagione con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 12 alle ore 17, venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 alle 19.30. 

Il Kfc di Madonna di Campiglio

Alla ricerca di un pubblico più trasversale

“Abbiamo voluto fortemente questo progetto perché rappresenta perfettamente il modo in cui immaginiamo l’evoluzione di Kfc: continuare a sorprendere, raggiungere luoghi dove nessuno si aspetterebbe di trovarci e farlo senza rinunciare a ciò che ci rende unici”, commenta Marzia Farè, chief marketing officer di Kfc Italia. “La Gen Z è da sempre uno dei nostri pubblici più affezionati, ma vogliamo continuare ad allargare la community Kfc e dialogare anche con un pubblico più trasversale, dalle giovani famiglie agli appassionati della montagna. L’alta quota ci permette di farlo attraverso un format nuovo, che rafforza il posizionamento premium del brand. Con questo progetto, Kfc si conferma un trend setter, capace di anticipare le tendenze non soltanto nel mondo del food, ma anche nell’ideazione di nuovi format e occasioni di consumo. Oggi portiamo il nostro pollo sulle piste da sci, mantenendo esattamente la stessa qualità che offriamo nei nostri ristoranti. Cambia l’experience, non cambia Kfc”.

Vedi anche

Dolomiti Superski, rimborsi e sconti sugli skipass: come fare domanda

Lifestyle: Ultime notizie

Dalla Toscana al Brunelleschi: Fabrizio Paoletti e The Eye of Florence

Lifestyle

Otto chitarre d'arte nate in collaborazione con l'Opera di Santa Maria del Fiore. Sono il...

Mercatini di Natale 2026, i più belli di Milano: le date e cosa vedere

Lifestyle

Milano si prepara a riaccendersi per le feste con una ricca proposta di villaggi ed eventi...

Vino e design, viaggio tra le cantine più belle del mondo

Lifestyle

Da luoghi di produzione agricola a veri e propri templi dell'architettura e dell'identità...

25 foto

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 novembre

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da vivere al top: sarà ricca di novità inattese? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 novembre: numeri vincenti

Lifestyle

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto,...

Lifestyle: I più letti