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Re Felipe VI di Spagna con gli occhiali da sole dopo l'operazione alla cataratta

Lifestyle
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L’intervento di cataratta è durato mezz’ora e non ha avuto complicazioni: la mattina dopo il re era già in piedi, sorridente, sulla strada di casa

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E’ andato tutto bene. Lo dimostra la foto  in cui appare sorridente, con gli occhiali scuri, a passeggio per Madrid. Protagonista dello scatto Re Felipe VI di Spagna subito dopo un intervento di cataratta all'occhio sinistro. Lo riferiscono fonti della Casa Reale, scrive l'agenzia Efe. L'operazione ha avuto luogo intorno alle 21:30 di venerdì 24 ottobre. Si è trattato di un intervento di routine, conclusosi nel giro di mezz'ora, hanno precisato le stesse fonti. 

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L’intervento alla cataratta

Felipe VI ha trascorso la notte presso l'Istituto Oftalmologico Fernández-Vega di Oviedo. L'intervento è avvenuto al termine di una visita di tre giorni nelle Asturie, compiuta dal re, dalla regina e dalle loro figlie in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie.  

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