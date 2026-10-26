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La novità di Lavazza a Buonissima 2026 di Torino

Lifestyle

La nuova Single Origin Ham Rong debutta alla Factory 1895 con due abbinamenti di pasticceria firmati dai brand ambassador Gino Fabbri e Giorgia Proia. L’esperienza prosegue da Condividere con un pranzo a quattro mani degli chef Federico Zanasi e Yannick Alléno, arricchito dal contributo speciale di Franco Pepe

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Dalle piantagioni di Gia Lai, nel Vietnam centrale, alla pasticceria e all’alta cucina. 1895 Coffee Designers by Lavazza presenta Ham Rong, la nuova Single Origin Limited Edition e prima 100% Fine Robusta della collezione 1895, scegliendo Torino e Buonissima 2026 come palcoscenico per raccontarla attraverso diverse espressioni nel primo Condividere Day. Un percorso che parte dalla materia prima e dal lavoro svolto all’origine e arriva alla tavola, mettendo Ham Rong in dialogo con alcuni protagonisti della gastronomia italiana e internazionale.

 

La qualità

Con Ham Rong, 1895 Coffee Designers by Lavazza porta l’attenzione su una diversa espressione della Robusta: un caffè in cui territorio, varietà, selezione della materia prima e processo di lavorazione concorrono a costruire un profilo più complesso e raffinato. Ham Rong nasce presso Vinh Hiep Organic Farm, nella regione vietnamita di Gia Lai, dove viene coltivata la varietà TR4 attraverso pratiche agricole sostenibili e certificate e un’attenta selezione delle ciliegie mature, raccolte a mano. 

Il progetto

Lo specialty coffee rappresenta infatti per 1895 la valorizzazione dell’intero viaggio del caffè, dalla coltivazione alla degustazione. Il progetto nasce dalla ricerca e dalla selezione di origini provenienti da alcune delle aree più vocate al mondo e porta il caffè anche fuori dai confini della caffetteria tradizionale, attraverso esperienze sviluppate insieme a chef, pastry chef e protagonisti dell’ospitalità di eccellenza. Un approccio che mette al centro l’identità della materia prima e il suo profilo sensoriale. 

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