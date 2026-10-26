La novità di Lavazza a Buonissima 2026 di Torino

La nuova Single Origin Ham Rong debutta alla Factory 1895 con due abbinamenti di pasticceria firmati dai brand ambassador Gino Fabbri e Giorgia Proia. L’esperienza prosegue da Condividere con un pranzo a quattro mani degli chef Federico Zanasi e Yannick Alléno, arricchito dal contributo speciale di Franco Pepe ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalle piantagioni di Gia Lai, nel Vietnam centrale, alla pasticceria e all’alta cucina. 1895 Coffee Designers by Lavazza presenta Ham Rong, la nuova Single Origin Limited Edition e prima 100% Fine Robusta della collezione 1895, scegliendo Torino e Buonissima 2026 come palcoscenico per raccontarla attraverso diverse espressioni nel primo Condividere Day. Un percorso che parte dalla materia prima e dal lavoro svolto all’origine e arriva alla tavola, mettendo Ham Rong in dialogo con alcuni protagonisti della gastronomia italiana e internazionale.

La qualità Con Ham Rong, 1895 Coffee Designers by Lavazza porta l’attenzione su una diversa espressione della Robusta: un caffè in cui territorio, varietà, selezione della materia prima e processo di lavorazione concorrono a costruire un profilo più complesso e raffinato. Ham Rong nasce presso Vinh Hiep Organic Farm, nella regione vietnamita di Gia Lai, dove viene coltivata la varietà TR4 attraverso pratiche agricole sostenibili e certificate e un’attenta selezione delle ciliegie mature, raccolte a mano.