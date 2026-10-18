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Giornata mondiale della cravatta: guida ai modelli da avere. FOTO

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Simbolo di eleganza e accessorio capace di definire lo stile, la cravatta attraversa epoche e mode, rinnovandosi tra grandi classici e interpretazioni contemporanee. In occasione della Giornata mondiale della cravatta, ecco una guida ai modelli più disparati da avere nel guardaroba, tra eleganza senza tempo e nuove tendenze

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