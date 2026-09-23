L’iniziativa promossa da Mica Macho e Osservatorio Maschile nasce con l’obiettivo di esplorare la pluralità del maschile oggi, approfondendo il ruolo e l’identità degli uomini attraverso punti di vista differenti e complementari. Le tappe del tour, da Torino a Palermo

Un confronto pubblico e aperto sui temi che riguardano il maschile. Dopo la prima edizione del Festival andato in scena a Milano nel settembre 2025, il progetto HEY MAN! è pronto a tornare in giro per l’Italia con HEY MAN! Tour 2026, la prima tournée nelle principali città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare la pluralità del maschile oggi, approfondendo il ruolo e l’identità degli uomini attraverso punti di vista differenti e complementari.

Uno spazio pubblico di confronto

"In un momento storico in cui il confronto tra generi è diventato uno scontro polarizzante dove conta di più vincere che proporre soluzioni concrete, vogliamo fare una cosa nuova. Come uomini siamo di fronte ad un cambiamento di cui non si parla mai abbastanza e per questo non dobbiamo affidarci a risposte reazionarie e discriminatorie, non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole strumentalizzare le questioni maschili", dicono gli organizzatori. Per questo nasce Hey Man!, un festival maschile imprevisto che apre uno spazio pubblico e culturale di partecipazione e confronto "in un contesto reale, fuori dai social, dove le conversazioni si aprono in un dialogo".

Le tappe del tour

Il tour partirà il 27 settembre 2026 dal Cap10100 di Torino, per poi proseguire il 4 ottobre 2026 al Monk di Roma, il 17 ottobre 2026 all’EPYC di Palermo, il 25 ottobre 2026 al Dumbo di Bologna, il 14 novembre 2026 alle Officine Cantelmo di Lecce e chiudersi il 29 novembre 2026 al Circolo delle Vie Nuove di Firenze. L’ingresso è gratuito, con presentazione della Tessera Arci esclusivamente nelle date di Palermo e Firenze. Info su heymanfestival.it.