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Magicland presenta la sua nuova grande montagna russa: si chiamerà Durango

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Ispirata al territorio messicano di Durango e all’immaginario della corsa all’oro nel Vecchio West, l’attrazione sarà inaugurata nel 2027

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MagicLand ha presentato a IAAPA Expo Europe 2026 Durango, la nuova grande montagna russa che inaugurerà nel 2027 con un investimento di 15 milioni di euro. Si tratterà di un autentico wooden coaster di ultima generazione, unico in Italia, realizzato in collaborazione con The Gravity Group e Martin & Vleminckx.


Ispirata al territorio messicano di Durango e all’immaginario della corsa all’oro nel Vecchio West, l’attrazione unirà tematizzazione immersiva, fascino delle montagne russe in legno e tecnologie contemporanee. Il percorso, lungo quasi un chilometro e alto circa 30 metri, comprenderà 13 momenti di airtime, 6 near miss e due tunnel sotterranei, uno dei quali sarà il più lungo d’Europa mai realizzato su un wooden coaster. Tra gli elementi più innovativi ci sarà inoltre uno Zero G Roll, che renderà Durango l’unico wooden coaster in Europa dotato di un’inversione.

La tecnologia Pre-Cut Track di The Gravity Group, il Timberliner Train e il binario in legno lamellare garantiranno una corsa fluida e dinamica. Il legno del tracciato proverrà da foreste di pino giallo del Sud degli Stati Uniti gestite secondo un ciclo di raccolta e riforestazione.
 

Con Durango, MagicLand punta a inaugurare una nuova fase del proprio sviluppo, portando in Italia un’attrazione capace di combinare tradizione, innovazione e forte coinvolgimento scenografico. Il progetto si inserisce nell’offerta del parco, situato vicino Roma e caratterizzato da oltre 40 attrazioni, spettacoli e aree tematiche per un pubblico di tutte le età.

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