“Questo murales mi fa percepire bene la forma dell'occhio. In particolare questa parte liscia che sento, che scaturisce da quella perla che viene dalla prima immagine e qui si focalizza al centro, con la pupilla che è il fulcro dell'occhio. E nella pupilla io posso riconoscere bene questo punto. Che è lo specchio dell'anima, quello che mi fa vedere dentro le persone. Quando dico vedere io, come voi che vedete, tocco. Ma dico vedere”, racconta una signora non vedente mentre sfiora con i polpastrelli il muro di cinta dell’Istituto Superiore De Amicis Cattaneo di Roma.

Un murale in rilievo per permetterne la visione anche a ciechi e ipovedenti. L’iniziativa è di IAPB Italia (l’agenzia italiana per la prevenzione della cecità) in collaborazione con il Comune di Roma.

Un'opera pensata per chi vede, ma anche per chi vede poco o non vede affatto. Le superfici sono state lavorate con texture, rilievi e volumi. E accanto al murale ci sono targhe esplicative anche in Braille.

“Penso davvero, forse per la prima volta al mondo, di poter fruire e godere della bellezza di un murale e poterlo fare in un modo alternativo, cioè con il tatto che sostituisce la vista della quale purtroppo non posso disporre”, dice il presidente dell’IAPB, Mario Barbuto.

Il murale si intitola “ La vista è una perla preziosa, proteggila con la prevenzione ”. È stato realizzato dall'artista Jerico Cabrera Carandang.

“Attraverso la cultura e l'arte noi rendiamo accessibile a tutti e quindi superiamo anche dei gap che ci sono. È un'opera d'arte, un murales visitabile, vedibile anche dai non vedenti e dagli ipovedenti”, commenta Pino Battaglia, assessore alle Periferie del Comune di Roma.

Ma dietro la bellezza c'è un messaggio preciso. Quello della prevenzione. Perché la vista è un bene prezioso e fragile, e proteggerla significa anche fare controlli e diagnosi precoci.

“Questo dono a disposizione del genere umano noi dobbiamo proteggerlo con la prevenzione, con le visite periodiche, con l'attenzione ai propri occhi”, dice ancora il presidente dell’IAPB.

A Testaccio, però, oggi la prevenzione passa anche attraverso un muro. Un muro che normalmente si guarda. E che, per una volta, invita soprattutto a essere sfiorato.

Perché ci sono immagini che si possono incontrare con gli occhi. E altre che, semplicemente, si possono vedere con le mani.