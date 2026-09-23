Eclissi solare del 2027, a Lampedusa è già tutto esaurito

Appassionati e turisti si sono mossi con largo anticipo per accaparrarsi un posto in prima fila per la prossima eclissi solare del 2 agosto 2027. L'isola siciliana è l'unica meta dalla quale sarà possibile assistere al fenomeno astronomico totale: il Sole sarà infatti coperto per il 99,8%. Il massimo oscuramento arriverà alle 11:45 circa e la copertura totale durerà 1 minuto e 30 secondi
Sarà il 2 agosto 2027 la prossima eclissi totale di Sole. Un fenomeno spettacolare che, in Italia, sarà visibile solo da Lampedusa. Ed è infatti già partita la corsa per accaparrarsi i migliori hotel e alloggi per assistere all’evento astronomico e, allo stesso tempo, godersi qualche giorno di relax nell’isola siciliana. Per quel giorno, a più di dieci mesi da oggi, sull’isola non ci sono più posti liberi per pernottare. Appassionati, turisti e curiosi si sono mossi con grande anticipo per prenotare voli e alberghi: il risultato è che Lampedusa è già sold out. Non resta un posto libero neanche negli alberghi più cari.
Eclissi totale solo a Lampedusa
La fiumana di persone che invaderà l’isola sarà l’unica, in Italia, a poter assistere all’eclissi di Sole totale, con una copertura pari al 99,8%. Nel resto del Paese il fenomeno astronomico sarà visibile solo in forma parziale: alcune città siciliane la copertura supererà il 90% (come Ragusa al 93,3%, Siracusa al 92,4% e Catania al 90,5%). Prendendo come riferimento Lampedusa, l’eclissi inizierà alle 10:30 del mattino e il massimo oscuramento arriverà alle 11:45 circa. La copertura totale del Sole durerà 1 minuto e 30 secondi.
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Perché Lampedusa
L’isola siciliana si trova nella posizione perfetta per l’osservazione dell’eclissi dall’Italia. Si trova al centro della fascia di totalità e la sua posizione risulta favorevole non solo per la latitudine ma anche per altre condizioni ideali per l'osservazione: in primis, il mare aperto a 360° garantisce una visibilità ottimale; poi non ci sono inquinamento luminoso o atmosferico e il mese di agosto, caldo e stabile, garantisce probabilità di cielo sereno superiore all’85%.
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