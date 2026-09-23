Eclissi solare del 2027, a Lampedusa è già tutto esaurito

Appassionati e turisti si sono mossi con largo anticipo per accaparrarsi un posto in prima fila per la prossima eclissi solare del 2 agosto 2027. L'isola siciliana è l'unica meta dalla quale sarà possibile assistere al fenomeno astronomico totale: il Sole sarà infatti coperto per il 99,8%. Il massimo oscuramento arriverà alle 11:45 circa e la copertura totale durerà 1 minuto e 30 secondi

Sarà il 2 agosto 2027 la prossima eclissi totale di Sole. Un fenomeno spettacolare che, in Italia, sarà visibile solo da Lampedusa. Ed è infatti già partita la corsa per accaparrarsi i migliori hotel e alloggi per assistere all’evento astronomico e, allo stesso tempo, godersi qualche giorno di relax nell’isola siciliana. Per quel giorno, a più di dieci mesi da oggi, sull’isola non ci sono più posti liberi per pernottare. Appassionati, turisti e curiosi si sono mossi con grande anticipo per prenotare voli e alberghi: il risultato è che Lampedusa è già sold out. Non resta un posto libero neanche negli alberghi più cari.