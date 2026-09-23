Pet Carpet Film Festival, torna il festival del cinema sugli animali

A incarnare autenticamente lo spirito francescano di umiltà, fratellanza e vicinanza agli ultimi sarà, per la prima volta sul palco, l’inedito trio di conduttori insieme alla stessa Rinaudo: Fra Antonio D’Errico, frate missionario nel mondo e digital creator con migliaia di follower, appartenente alla Fraternità Francescana “Pellegrini della Misericordia” e Francesco, ex clochard con il suo cane Tommaso. Ad affiancarli anche un bambino: il giovanissimo mago Super Ale, simbolo del passaggio generazionale e custode ideale di un messaggio d'amore e rispetto destinato ai ragazzi proprio attraverso la magia della bellezza del mondo che ci circonda e delle sue creature.



Il dono silenzioso degli animali e la loro straordinaria capacità di parlare con il cuore, abbattendo barriere e offrendo conforto e lealtà incondizionata, sarà raccontato ancora una volta grazie al sostegno di storiche realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft e a tanti ospiti speciali. Tra questi, il presidente onorario Enzo Salvi ed inoltre Licia Colò, che riceverà il premio “Una vita a 4 zampe”, conferito anche al Maestro Silvan per la sensibilità e la dedizione dimostrate a difesa dei più indifesi. Sul palco anche Grazia di Michele con il brano "Madre Terra”, che non è solo una canzone ma una lettera d’amore alla Terra in cui viviamo, un invito a vivere meglio, amandola.



A patrocinare il Pet Carpet, organizzato dall'omonima associazione e con la collaborazione della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, alcune importanti istituzioni: la Camera dei Deputati, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, l’Anas (Gruppo FS Italiane), la Fnovi, in collaborazione con la Polizia di Stato, che saranno parte attiva con esibizioni ed attività inerenti la sicurezza stradale e il soccorso a due e quattro zampe.



Nel corso delle serate si alterneranno proiezioni di cortometraggi, documentari e film d’animazione realizzati anche dalle scuole, valutati da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo e della cultura. L’accesso a tutti gli appuntamenti è completamente gratuito, nel rispetto della vocazione solidale e inclusiva che contraddistingue il Pet Carpet sin dalla sua nascita, con un'unica simbolica richiesta solidale: al posto del biglietto d'ingresso, il pubblico è invitato a portare cibo per animali, che verrà interamente devoluto alle associazioni e ai rifugi presenti per un grande finale all'insegna della solidarietà.



INFO E DETTAGLI EVENTO



Pet Carpet Film Festival – IX Edizione

25 – 27 Settembre 2026

Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 – Villa Borghese, Roma

Ingresso: Gratuito (fino a esaurimento posti)





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