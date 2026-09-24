In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo offre una serata a ingresso libero con short talks, laboratori, incontri dedicati al mondo della ricerca, performance e visite guidate alle sue collezioni. Dalla tutela della biodiversità all’esplorazione spaziale, passando per salute, AI e nuove frontiere tecnologiche, il programma offre modi nuovi e coinvolgenti per “toccare con mano” e avvicinarsi attivamente ai temi dell’innovazione che ci riguardano più da vicino





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Venerdì 25 settembre dalle 18 alle 23.30, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia apre gratuitamente le sue porte per una serata che vuole dare voce al mondo della ricerca e offrire spunti di riflessione attiva sulle sfide del presente. Talk, laboratori, visite guidate e performance offriranno al pubblico l’opportunità di dialogare con le persone che, dentro e fuori dal Museo, ogni giorno studiano e interpretano il mondo della scienza e le sue interazioni con la società.





Novità 2026 nel bicentenario voltiano Questa edizione si svolge nell’ambito di “200VOLTeVOLTA: la forza dell’energia condivisa”, iniziativa per il bicentenario della morte di Alessandro Volta (1827-2027) realizzata in partenariato con la Fondazione Alessandro Volta di Como e l’Università di Pavia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Il Progetto ricorda Alessandro Volta, figura cardine della storia scientifica internazionale, e attualizza la sua eredità. Si tratta di un’articolata iniziativa culturale per accendere connessioni, ispirare nuove scoperte e mettere in movimento persone e idee, celebrando la sua capacità di illuminare il futuro.







I laboratori Lo staff Education del Museo inviterà il pubblico nei suoi laboratori, per “fare e parlare” con il mondo della ricerca, confrontandosi con temi, strumenti e professionalità molto diverse. Si potrà allenare un AI giocando a carte con il CNR; esplorare il mondo dell’imaging matematico per la diagnostica con l’Università degli Studi di Milano; sperimentare come i suoni guidano la nostra percezione del mondo con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; trasformare materiali grafici in frequenze sonore con l’University of the West of England; parlare di come la matematica può aiutarci a comprendere la realtà e anticipare scenari futuri con la Technischen Universität Darmstadt e l’Università degli Studi Milano Bicocca; svelare i segreti della musica programmata in tempo reale con il compositore Francesco Corvi; scoprire il ruolo che ancora oggi le sanguisughe rivestono nelle scienze mediche con l’Università dell'Insubria e ragionare sugli effetti che il ritorno del lupo ha generato su reti ecologiche come quelle degli ecosistemi montani con l’Università di Siena e Parco Nazionale dello Stelvio.





Il programma In agenda spiccano anche le performance e le conferenze-spettacolo che presentano nuove modalità di relazione tra ricerca scientifica, espressione artistica e innovazione tecnologica. Tra queste: “Mātrā – La Voce del Pianeta” che traduce in musica, suoni e immagini i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, raccontando i processi geofisici del pianeta e dando vita a un’esperienza immersiva al confine tra arte, tecnologia e natura; lo spettacolo “Le Mappe del Cosmo” a cura di EGO - Osservatorio Gravitazionale Europeo , rivela le grandi scoperte sull’Universo, dai suoi misteri più profondi alle nuove frontiere dell’esplorazione cosmica; “Atmosfere d’Atlantico”, un racconto della storia del transatlantico Conte Biancamano con un repertorio di musiche eseguite dagli studenti dei Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado; l’incontro-performance dedicato all’evoluzione della computer music italiana “Informatica e musica: dal gesto al codice in tempo reale” con Francesco Corvi (nesso), Leonello Tarabella e Leo Izzo del Conservatorio di Trento; la creazione coreografica “Il mondo altrove: una storia notturna” prodotto da TIR Danza.



