In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo offre una serata a ingresso libero con short talks, laboratori, incontri dedicati al mondo della ricerca, performance e visite guidate alle sue collezioni. Dalla tutela della biodiversità all’esplorazione spaziale, passando per salute, AI e nuove frontiere tecnologiche, il programma offre modi nuovi e coinvolgenti per “toccare con mano” e avvicinarsi attivamente ai temi dell’innovazione che ci riguardano più da vicino
Venerdì 25 settembre dalle 18 alle 23.30, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia apre gratuitamente le sue porte per una serata che vuole dare voce al mondo della ricerca e offrire spunti di riflessione attiva sulle sfide del presente. Talk, laboratori, visite guidate e performance offriranno al pubblico l’opportunità di dialogare con le persone che, dentro e fuori dal Museo, ogni giorno studiano e interpretano il mondo della scienza e le sue interazioni con la società.
Novità 2026 nel bicentenario voltiano
Questa edizione si svolge nell’ambito di “200VOLTeVOLTA: la forza dell’energia condivisa”, iniziativa per il bicentenario della morte di Alessandro Volta (1827-2027) realizzata in partenariato con la Fondazione Alessandro Volta di Como e l’Università di Pavia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Il Progetto ricorda Alessandro Volta, figura cardine della storia scientifica internazionale, e attualizza la sua eredità. Si tratta di un’articolata iniziativa culturale per accendere connessioni, ispirare nuove scoperte e mettere in movimento persone e idee, celebrando la sua capacità di illuminare il futuro.
I laboratori
Lo staff Education del Museo inviterà il pubblico nei suoi laboratori, per “fare e parlare” con il mondo della ricerca, confrontandosi con temi, strumenti e professionalità molto diverse. Si potrà allenare un AI giocando a carte con il CNR; esplorare il mondo dell’imaging matematico per la diagnostica con l’Università degli Studi di Milano; sperimentare come i suoni guidano la nostra percezione del mondo con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; trasformare materiali grafici in frequenze sonore con l’University of the West of England; parlare di come la matematica può aiutarci a comprendere la realtà e anticipare scenari futuri con la Technischen Universität Darmstadt e l’Università degli Studi Milano Bicocca; svelare i segreti della musica programmata in tempo reale con il compositore Francesco Corvi; scoprire il ruolo che ancora oggi le sanguisughe rivestono nelle scienze mediche con l’Università dell'Insubria e ragionare sugli effetti che il ritorno del lupo ha generato su reti ecologiche come quelle degli ecosistemi montani con l’Università di Siena e Parco Nazionale dello Stelvio.
Il programma
In agenda spiccano anche le performance e le conferenze-spettacolo che presentano nuove modalità di relazione tra ricerca scientifica, espressione artistica e innovazione tecnologica. Tra queste: “Mātrā – La Voce del Pianeta” che traduce in musica, suoni e immagini i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, raccontando i processi geofisici del pianeta e dando vita a un’esperienza immersiva al confine tra arte, tecnologia e natura; lo spettacolo “Le Mappe del Cosmo” a cura di EGO - Osservatorio Gravitazionale Europeo , rivela le grandi scoperte sull’Universo, dai suoi misteri più profondi alle nuove frontiere dell’esplorazione cosmica; “Atmosfere d’Atlantico”, un racconto della storia del transatlantico Conte Biancamano con un repertorio di musiche eseguite dagli studenti dei Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado; l’incontro-performance dedicato all’evoluzione della computer music italiana “Informatica e musica: dal gesto al codice in tempo reale” con Francesco Corvi (nesso), Leonello Tarabella e Leo Izzo del Conservatorio di Trento; la creazione coreografica “Il mondo altrove: una storia notturna” prodotto da TIR Danza.
Short talks
Un ciclo di short talks arricchirà la serata offrendo spunti di riflessione su alcune delle sfide cruciali del nostro tempo. Durante il suo talk, Enrica Maria Porcari (CERN) parlerà delle prime reti globali nelle organizzazioni internazionali e di come le grandi trasformazioni digitali stanno cambiando il nostro modo di lavorare, imparare e decidere. Maria Chiara Carrozza (Università degli Studi di Milano-Bicocca) rifletterà sulle differenze tra apprendimento umano e artificiale, interrogandosi su cosa significhi “conoscere” in un mondo in cui l’accesso alle informazioni è potenzialmente infinito. Sarà poi la volta di Michèle Lavagna (Politecnico di Milano), con un’analisi delle sfide legate alla realizzazione di insediamenti lunari sostenibili in vista delle future missioni verso Marte. Giovanna Mascheroni (Università Cattolica del Sacro Cuore) approfondirà invece l’impatto dei media digitali sulle nuove generazioni, con una riflessione sull’efficacia dei social media ban. Franco Ongaro (ex Direttore del Centro Europeo per la Ricerca e la Tecnologia Spaziale ESA/ESTEC) guiderà il pubblico alla scoperta del programma Artemis e delle prospettive della nuova esplorazione lunare. Infine, Claudio Gandolfi (Università degli Studi di Milano) rifletterà sullo scenario idrico in Pianura Padana, interrogandosi sul ruolo giocato dai cambiamenti climatici dalle nostre decisioni. Nel bicentenario voltiano, Michele de Nigris (RSE – Ricerca sul Sistema Energetico) parlerà di come è cambiato il settore elettrico tra fonti rinnovabili e generazione distribuita.