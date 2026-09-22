Cuneo inaugura il nuovo polo culturale ESSECI in Palazzo Santa Croce con un ricco programma di eventi, convegni e incontri sul futuro delle biblioteche. L'apertura rientra nel progetto internazionale Reading Forward Dialoghi sulla biblioteca promosso dal Comune di Cuneo e dalla Fondazione Artea ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le biblioteche non soltanto come luoghi dove conservare e leggere libri, ma infrastrutture culturali e sociali capaci di produrre conoscenza, creare comunità e contribuire alla trasformazione delle città. Dalla conservazione del sapere alla creazione di sapere, come nel Medioevo così oggi. È questa la sfida portata avanti da un gruppo di studiosi, direttori e direttrici delle biblioteche più all’avanguardia d’Europa e del Nordamerica che si dà appuntamento - per la prima volta in assoluto insieme - dal 26 al 28 settembre a Cuneo, in occasione dell’inaugurazione di Esseci, il nuovo polo culturale di Palazzo Santa Croce, per discutere dei criteri di sviluppo delle biblioteche pubbliche nel XXI secolo.

Il progetto “Reading Forward” Il progetto, nato nel 2024, si chiama ‘Reading Forward – Dialoghi sulla biblioteca” ed è stato ideato da Fondazione Artea. La biblioteca civica di Cuneo, con i suoi 350mila volumi dal XV secolo a oggi e i 12mila metri quadrati di spazi aperti alla comunità, rappresenta il frutto tangibile di questo percorso che proseguirà sulle proprie gambe, indipendentemente dal polo culturale cuneese, nei prossimi mesi.“Reading Forward ha fornito a Esseci strumenti, modelli e visioni provenienti dalle esperienze più avanzate d’Europa – sottolinea Davide De Luca, direttore di Fondazione Artea – Oggi quella riflessione entra nella vita concreta della nuova biblioteca. Investire in una biblioteca significa investire nello sviluppo culturale, sociale, civico ed economico di una città: significa creare relazioni, competenze e nuove opportunità per il territorio”.





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