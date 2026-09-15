Harstad e l’Offensiva del Tet: “Vi spiego la mia fissa per il Vietnam”

Abbiamo incontrato a Milano lo scrittore norvegese, autore del caso editoriale "Max, Mischa e l'Offensiva del Tet", arrivato in Italia a luglio a dieci anni dalla prima pubblicazione. "Ho raccontato un'America che non esiste più", ci ha detto. E sul successo del suo librone da 1200 pagine che sfida la crisi globale della lettura sottolinea: "Ho fiducia nei lettori. Siamo tutti ancora perfettamente in grado di leggere romanzi voluminosi"