Yayoi Kusama e la vertigine dell’infinito in mostra ad Amsterdam

Allo Stedelijk Museum ci si può muovere nell'universo dell'acclamata artista giapponese, morta il 14 agosto, tra specchi, labirinti, infinity room, ripetizioni di segni e esplosioni di colori. Ne abbiamo parlato con il direttore del museo che ospita questa grande retrospettiva. Per Rein Wolfs il segreto del suo successo globale è stato nella capacità di "far capire alle persone che esiste un altro mondo, rispetto al solo mondo che vivono ogni giorno"
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