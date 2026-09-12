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Lifestyle

Yayoi Kusama e la vertigine dell’infinito in mostra ad Amsterdam

Sabrina Rappoli
Peter Tjihuis

Allo Stedelijk Museum ci si può muovere nell'universo dell'acclamata artista giapponese, morta il 14 agosto, tra specchi, labirinti, infinity room, ripetizioni di segni e esplosioni di colori. Ne abbiamo parlato con il direttore del museo che ospita questa grande retrospettiva. Per Rein Wolfs il segreto del suo successo globale è stato nella capacità di "far capire alle persone che esiste un altro mondo, rispetto al solo mondo che vivono ogni giorno"

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